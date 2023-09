Una mirada a África, ¿qué está pasando en el continente?

En Hora20 el análisis a los últimos hechos en países como Gabón y Níger con los golpes de Estado, así como la violencia persistente en Sudán y Senegal, el debate sobre la incidencia de las potencias, del poder debilitado de Francia y del espacio que buscan ganar China y Rusia en África. Después una mirada a la relación que busca fortalecer el gobierno colombiano con varias naciones africanas, las ventadas de oportunidad y los retos.

Cerca de 1,200 millones de personas y 30 millones de kilómetros cuadrados componen todo lo que es el continente africano, un territorio con gran potencial energético, minero y social al tener al 60% de su población por debajo de los 25 años, un continente que el mundo y las potencias empiezan a mirar, pues basta con la asistencia esta semana a la Cumbre Africana del Clima en Nairobi donde esta región del planeta empieza a tener un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático.

Sin embargo, varios países de África enfrentan la inestabilidad política, la poca tradición democrática y los regímenes que se han instalado por más de 40 años. En los últimos dos meses se han registrado dos golpes de Estado. El primero ocurrió el 26 de julio en Níger contra el gobierno de Mohamed Bazoum por parte de la Guardia Presidencial. Las Fuerzas Militares tomaron el poder e instalaron una nueva Junta Militar como ha ocurrido en el resto de los países del Sahel, pues buena parte de las naciones de esta zona de África subsahariana han sufrido golpes de Estado: Malí, Guinea, Burkina Faso y Chad están en la lista. Sin embargo, esta vez la Comunidad Económica de Estados de África Occidental ha amenazado con una posible intervención militar en un país que era considerado como el último enclave de Occidente en el Sahel, pues ha sido un territorio donde Rusia y China han ganado poder en el frente militar, armamentístico y económico; esto sin contar con la presencia del grupo paramilitar ruso Wagner en Burkina Faso, Malí y en otros países de la región como la República Centroafricana.

No obstante, en Níger no se detuvo la ola golpista que desde hace cuatro años ya completa siete países, pues a la lista se sumó Gabón donde ya hay un primer ministro para la transición tras la caída del clan “Bongo” que gobernaba el país desde hace 57 años. Por ahora la junta militar instalada tras el golpe le concedió la libertad a Ali Bongo. Las condiciones de seguridad ante el crecimiento de grupos islamistas extremistas, el descontento con el mundo occidental, sobre todo, concentrado en Francia al ser muchos de estos países excolonias y los problemas económicos, han provocado la caída de gobiernos que llevaban mucho tiempo como el de los Bongo en Gabón o poco como el de Bazoum en Níger, un panorama en el que quedan interrogantes sobre el futuro de estas naciones, del continente y de la democracia.

Lo que dicen los panelistas

José Naranjo, colaborador de EL PAÍS en África occidental, reside en Senegal desde 2011 y autor de varios libros como ‘El río que desafía al desierto’, señaló que el continente ha estado olvidado por potencias, pero no tanto por países como China, Turquía o Brasil, que juegan papel decisivo en el continente africano, “África ha quedado por fuera de la gran geopolítica debido al retraso en muchos aspectos, las independencias recientes de apenas 60 años y eso juega un rol en el sistema económico mundial porque se ha condenado a ser suministrador de materias primas y eso le hace jugar un papel relativamente menor dentro del orden mundial”, aunque afirmó que cada vez África será más decisiva porque tiene mercado inmenso, demografía explosiva, recursos naturales transición tecnológica y economía verde.

Señaló que ha sido un error caer en la mirada simplista con un continente tan diverso, donde hay dinámicas diferentes entre los países, “vivo en Senegal y me muevo por países de África Occidental, cuando llegué teníamos buen gobierno y relativa calma y hoy hay países donde la conflictividad es enrome, el yihadismo Malí, Burkina Faso y Níger, es un problema tremendo de los últimos años, “pero no se puede decir que toda áfrica está en guerra, eso no es cierto, aunque sí hay nueva conflictividad asociada al avance del yihadismo, pero también problemas con mal gobierno de elites.

Silvia Perazzo, historiadora, especialista en África Contemporánea y preside la Asociación para las Naciones Unidas de la República Argentina, advirtió que no hay un patrón común o un todo porque lo que pasa en Malí o Níger es distinto al panorama en Gabón o Sudan, “los estado africanos son nuevos, no tienen más de 60 años y las constituciones son un fortalecimiento con procesos largos que deben tener y que se está recorriendo, eso es importante porque en Estados con fronteras porosas, pluriétnicos y donde la democracia no es vista con los mismos ojos, necesitamos afianzar estas instituciones y este proceso de construcción estatal”.

Resaltó que lo del yihadismo sí es un problema, pero que este se está dando en zonas del norte de Malí y Níger donde el Estado ha sido ausente y muchas poblaciones han quedado abandonadas, con lo cual, dice que se debe diferenciar de la inestabilidad en el Sahel a lo que ocurre en términos de conflicto en Gabón o Sudán.

Jerónimo Delgado, profesor de Estudios Africanos, Sur Global, Gobernanza Global en la Universidad Externado y secretario general de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, planteó que en términos generales países como Sierra Leona, Mozambique y Angola representan algo de estabilidad tras el conflicto, mientras que de otro lado, aparecen países como Nigeria, Egipto, Argelia, Etiopía representan oportunidades e comercio e inversión ante la cooperación sur-sur, los procesos de consolidación de organismos de integración como la Unión Africana, “el continente sacó 400 millones de la pobreza en los últimos años, entonces no mirarlo es un error ante un continente que va a tener mucho que decir en el sistema internacional”.

Sobre la influencia de Rusia, dijo que la razón de los últimos golpes no es por la presencia rusa, sino por unos problemas de Estados incapaces de controlar el yihadismo, de sistemas políticos apoyados por Francia y de un sentimiento antifrancés, “lo que hace rusia es aprovecharse de esto y lo que estamos viendo es una presencia de rusia un poco mayor en países como Burkina Faso, Níger porque hay sospechas de presencia de Rusia”. Sobre el caso chino, dijo que la relación está más enfocada en lo económico, político y financiero, “entonces lo que vemos es un sentimiento antifrancés que le quita zona de influencias y que deja espacios que, en vista del enfrentamiento con Rusia en Ucrania, se aprovecha para ganar un espacio que ha sido de sus enemigos en Europa”.

Para Margarita Cadavid, internacionalista, profesora en la Universidad Militar de estudios de Medio Oriente y de estudios de África, se está viendo una reorganización del continente con potencias como Egipto, Nigeria o Sudáfrica que por mucho tiempo impusieron sus intereses, pero que ahora se ve el surgimiento de nuevas potencias como Marruecos, Senegal, Etiopía y Angola.

Resaltó que al hablar de África se piensa como un solo país, cuando realmente son 54 naciones que cuando incluso, se aplican subregiones no se puede hablar con generalidad. Aunque habló de problemas como la población joven donde hay falta de oportunidades.