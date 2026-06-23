Hutíes amenazan con nuevo conflicto en Yemen si no se retoman charlas de paz

Un alto funcionario de los rebeldes hutíes yemeníes advirtió a Arabia Saudí de que debe retomar las negociaciones de paz e implementar la hoja de ruta previamente acordada, alertando que el actual estancamiento en el Yemen “no puede continuar indefinidamente” y podría conducir a un nuevo conflicto.

La advertencia se produjo durante una reunión en Saná entre el viceministro de Exteriores hutí, Abdulwahid Abu Ras, y el asesor militar del enviado especial del secretario general de la ONU para el Yemen, Anthony Hayward, según informó la agencia de noticias Saba, controlada por los hutíes.

Abu Ras afirmó que es “hora de lograr la paz” en Yemen e instó a Arabia Saudí a “regresar a la mesa de negociaciones para implementar la hoja de ruta” alcanzada durante las conversaciones anteriores.

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También pidió que se pusiera fin a lo que describió como “una escalada en los problemas humanitarios”, incluyendo el cierre continuo del Aeropuerto Internacional de Saná y las restricciones a las importaciones.

“Nueva ronda de combates”

El funcionario hutí afirmó que los “errores de cálculo” en la reciente guerra de Gaza habían frenado el avance hacia una solución política y advirtió de que “podrían desencadenar una nueva ronda de combates”.

Añadió que los acontecimientos recientes habían demostrado cómo la escalada regional “puede tener consecuencias internacionales más amplias”, en referencia a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Estas declaraciones se produjeron mientras la ONU continúa sus esfuerzos para preservar un frágil período de relativa calma en el Yemen.

Arabia Saudí y los hutíes entablaron negociaciones directas en 2022 que dieron como resultado un borrador de hoja de ruta destinado a impulsar un alto el fuego integral, medidas económicas y un proceso político más amplio.

El atentado fue efectuado por los rebeldes hutíes.. Foto: Getty Images Ampliar El atentado fue efectuado por los rebeldes hutíes.. Foto: Getty Images Cerrar

Sin embargo, el progreso se estancó cuando los hutíes intervinieron con ataques con misiles y drones contra Israel y las rutas marítimas en el mar Rojo y el estrecho de Bab al Mandeb en apoyo a los palestinos durante la guerra en la Franja de Gaza, que estalló en octubre de 2023.

Conflicto largo

El conflicto del Yemen, que se intensificó hasta convertirse en una guerra a nivel nacional después de que los hutíes, alineados con Irán, tomaran Saná en 2014, ha causado la muerte de cientos de miles de personas y ha desencadenado una de las peores crisis humanitarias del mundo.

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Arabia Saudí intervino militarmente en el Yemen en marzo de 2015 al frente de una coalición que respaldaba al Gobierno reconocido internacionalmente, después de que los rebeldes tomaran la capital y se expandieran por gran parte del país.

La intervención, que recibió el apoyo de varios Estados árabes, logró revertir los avances territoriales de los hutíes en el sur del país, pero fracasó en su intento de restaurar el Gobierno en Saná.

Aunque los combates a gran escala han disminuido desde la tregua negociada por la ONU en 2022, el conflicto sigue sin resolverse y los esfuerzos de paz aún no han logrado un acuerdo integral.