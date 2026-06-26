Abelardo de la Espriella inicia agenda en La Guajira y pone la crisis del agua entre sus prioridades

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, inició este viernes su recorrido por las regiones del país con una visita a Riohacha, La Guajira, donde además de participar en actos religiosos y encuentros con líderes locales, reiteró que la solución a la histórica crisis de acceso al agua en el departamento será una de las prioridades de su próximo Gobierno.

La jornada comenzó con una eucaristía de acción de gracias en la Catedral Nuestra Señora de los Remedios, acompañado por su esposa, familiares y dirigentes de la región.

Durante su permanencia en la capital guajira, el mandatario electo sostuvo conversaciones con autoridades departamentales, entre ellas el gobernador Jairo Deluque y representantes de distintos sectores sociales sobre las necesidades más urgentes del territorio.

Entre los temas abordados, transcendió que uno de ellos fue la falta de acceso al agua potable en comunidades indígenas y rurales, una problemática que durante décadas ha afectado especialmente a la población wayuú.

La Guajira ha sido uno de los territorios más golpeados por la escasez del recurso, situación que ha generado reiterados llamados de organismos nacionales e internacionales.

Cabe recordar que la crisis del agua en La Guajira estuvo en el centro de uno de los mayores escándalos de corrupción del actual Gobierno tras las denuncias por presuntas irregularidades en la compra de carrotanques por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Como parte de su visita, el presidente electo también atendió una invitación de la reconocida matrona Rosalinda Aguilar Aragón para compartir un almuerzo con cocineras tradicionales de La Guajira.

La visita incluyó acercamientos con dirigentes políticos y líderes comunitarios que plantearon la necesidad de ejecutar obras que permitan cerrar las brechas históricas del departamento.

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