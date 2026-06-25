UPTC y sindicato de profesores firman acuerdo tras meses de negociación

Después de un prolongado proceso de diálogo, la administración de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) y la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU) firmaron el acuerdo final de negociación colectiva. El acto se realizó en la seccional Chiquinquirá y puso fin a una discusión iniciada en 2025, cuando el sindicato presentó formalmente su pliego de peticiones. Las partes destacaron que el acuerdo permitirá fortalecer condiciones laborales y de bienestar para los docentes vinculados a la institución.

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El rector Enrique Vera López explicó que el proceso se desarrolló en cumplimiento de las disposiciones legales que obligan a las entidades públicas a negociar periódicamente con las organizaciones sindicales. «...Todos los pliegos no son regresivos sino progresivos; presentan nuevas propuestas para generar mayores beneficios a sus asociados...», señaló. Según el directivo, las conversaciones comenzaron durante 2025, posteriormente tuvieron una interrupción acordada por ambas partes para revisar documentos técnicos y finalmente concluyeron con la firma del acta definitiva.

Uno de los puntos destacados del acuerdo tiene que ver con los profesores ocasionales de convocatoria. Vera indicó que la universidad aprobó ampliar en seis días su período de vinculación anual. «...Ellos estaban normalmente por once meses y hoy tienen once meses y seis días...», explicó. Aunque la modificación parece pequeña en términos de calendario, representa un avance dentro de las reivindicaciones planteadas por los docentes, quienes venían solicitando mejores condiciones de estabilidad y reconocimiento laboral.

La firma del acuerdo permite cerrar un capítulo de negociación que se extendió durante más de un año y evita escenarios de confrontación entre profesores y directivas universitarias. Para la institución, el reto ahora será traducir los compromisos pactados en medidas concretas que impacten las condiciones de trabajo de los docentes. Mientras tanto, tanto ASPU como la rectoría coinciden en destacar que el proceso concluyó mediante el diálogo y la concertación.