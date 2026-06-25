Las obras públicas que empiezan a tomar forma en Sogamoso

La Administración Municipal informó que se invierten cerca de $100.000 millones en el plan vial del centro y el Edificio Municipal y que deberán concluir en mayo de 2027.

Sogamoso

A dos años y medio de haber iniciado su gobierno el alcalde de Sogamoso, Mauricio Barón Granados empezó a materializar las propuestas que le presentó a los ciudadanos y que quedaron en el Plan de Desarrollo.

En un recorrido por el municipio se pudo observar el avance de las obras de infraestructura que se realizan en sectores urbanos y rurales especialmente vías que incluyen alcantarillado de aguas negras, de aguas lluvias y redes de acueducto, colegios y claro la megaobra del Edificio Municipal.

El alcalde destacó el avance de las obras para cumplirle a los ciudadanos.

“Con satisfacción registramos que tenemos un avance significativo en las obras de infraestructura. En lo público, a veces lo más complejo, garantizar la financiación, el diseño, los estudios, la contratación y luego la ejecución. Eso atiende a muchos esquemas de planificación y de gestión institucional, que son asuntos internos a temas externos como la contratación misma a temas externos como el estado del tiempo y el clima. En este ejercicio de vigilancia y de seguimiento que hacemos siempre encontramos un avance significativo y podemos garantizar que al terminar nuestro cuatrienio vamos a entregar las obras que nos planteamos, que planificamos y que estamos ejecutando”.

Sólo en el plan vial del centro y el Edificio Municipal se están invirtiendo cerca de $100.000 millones.

“Sí, esa es una inversión cuantiosa, solo del centro está modificando las formas en las que nos vamos a comunicar, esa recuperación de espacio público, construcción de ciclorrutas, de andenes que van adosados a ese nuevo pavimento van a terminar cambiando la infraestructura céntrica de la ciudad y tiene que terminar a más tardar en mayo de 2027. Obviamente se van a entregar tramos periódicamente como se han venido habilitando ya en la medida que el contratista va avanzando. El edificio administrativo está planteado para el mes de septiembre del próximo año. Esto comenzó desde febrero y lo que hemos visto es un cumplimiento a rajatabla del cronograma que se planteó el contratista”.

El alcalde destacó la terminación de dos tanques de almacenamiento de agua para un amplio sector de la parte alta de la ciudad.

“Nosotros hemos planteado una repotenciación de servicios públicos donde nosotros llegamos con vías para poner pavimento o adoquín, siempre llegamos con servicios públicos de acueducto, alcantarillado y en este caso en la zona del Pedregal construimos un tanque que tiene capacidad de 200.000 litros con un componente tecnológico que nos permite tener una oportunidad de prestación del servicio para toda la zona sur las 24 horas del día. Esta es agua que viene del Lago de Tota que se almacena en esta parte del Pedregal y que provee a esa zona sur. Son 650 familias que están conectadas a estos tanques con una posibilidad de ampliación hasta de 2000 usuarios con el servicio de acueducto ininterrumpido las 24 horas”.

Frente a las molestias que las obras le están causando a los ciudadanos, el alcalde Mauricio Barón, les pidió paciencia.

“Yo siempre hago el símil de cuando arreglamos la casa, cuando pintamos la casa, hacemos el mantenimiento del tejado, pues nos tenemos que incomodar un poco, pero luego de la incomodidad viene el disfrute de tener las cosas nuevas. En este caso de tener una ciudad renovada. Aquí la palabra es un poco de paciencia, lo que no podemos ver es obras abandonadas o que no haya trabajo en todo lado en el que tenemos alguna incomodidad, podemos ver trabajadores de avance permanente y la responsabilidad nuestra es esa hacer cumplir los cronogramas para entregar rápidamente esas obras para el disfrute de la gente”.

Las obras que se están realizando han dinamizado la economía y generando puestos de trabajo en Sogamoso.

“Estamos generando no solamente desarrollo, crecimiento, renovación de infraestructura, sino que esto está generando empleo, movilidad económica, posibilidades de que los ferreteros, los que venden materiales, los proveedores de cemento, de acero de la región movilicen estos recursos públicos que también impacten la economía”.

El alcalde mencionó cómo con la construcción del nuevo edificio administrativo se le devolverá la identidad a los sogamoseños.

“Es un reto volver a tener un símbolo de la institucionalidad. Cuando se derribó el antiguo edificio, perdimos de alguna forma, esa identidad institucional. La gente no sabe a dónde dirigirse, no hay un símbolo como yo digo, que nos represente institucionalmente, así que sí, es un gran reto que tenemos como administración cumplir ese cronograma y entregar en septiembre de 2027 el nuevo centro administrativo de atención al ciudadano”.

La gran mayoría de los contratos han quedado en manos de profesionales de la ciudad o la región, destacó el alcalde.

“Por fortuna estos contratos grandes quedaron en gente de la región y de la ciudad. El contrato de vías tuvo una puja muy grande de constructores de vías de muchos lugares y quedó en un consorcio de la región. El contrato del edificio administrativo quedó también en unos constructores de la región, así que solo tenemos el contrato del Colegio Nuestra Señora de Morcá, que quedó en manos de una empresa de fuera del departamento porque esto fue una contratación que hizo el Fondo para el Financiamiento de la Infraestructura Educativa desde Bogotá y es una alianza de recursos municipales y del Ministerio de Educación. Lo que nos corresponde a nosotros dentro ese convenio es vigilar y garantizar que se cumplan los términos y se están cumpliendo, pero en términos generales, por fortuna la mayor parte de la contratación de estas obras de infraestructura han quedado en constructores de la región”.

Se vienen más contratos, anunció el alcalde de Sogamoso, Mauricio Barón.

“Estamos pendientes de adjudicar en el segundo semestre de este año la recuperación de la Casa de la Cultura, el edificio emblemático que tenemos en el Parque de La Villa. Esta obra deberá comenzar en agosto porque allí va a funcionar la Casa de la Cultura y debe funcionar la Secretaría de Cultura y todas sus escuelas de formación cultural. Vamos a hacer una inversión cercana a los $5.000 millones en la renovación de este precioso edificio y vamos a construir el Centro Vida del norte que es un centro para la atención de los abuelos que están en la zona norte, para los ejercicios, el esparcimiento, la recreación, el encuentro; va a ser un centro muy hermoso en el que vamos a invertir cerca de $4.500 millones y que también está en proceso de contratación y adicionalmente a eso la ciclovía del norte, que ya está en proceso de contratación, que va a ir desde la Iglesia de La Pradera o del Sagrado Corazón hasta el Altoque.