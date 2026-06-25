Familia de boyacense detenido en Venezuela teme por su estado tras el terremoto de este miércoles

El boyacense Arlei Danilo Espitia, está preso en Caracas desde el pasado 13 de septiembre de 2024/ Foto: Suministrada.

Tunja

La incertidumbre y la preocupación aumentan para la familia de Arlei Danilo Espitia Lara, un boyacense recluido en una cárcel de Caracas, Venezuela, desde el 13 de septiembre de 2024, luego del terremoto registrado este miércoles en el vecino país y del que hasta ahora no tienen información directa sobre su estado de salud ni las condiciones en las que permanece.

Lorena Espitia, hermana del detenido, manifestó que la familia vive momentos de angustia debido a la falta de comunicación con su ser querido y a la escasa información que han recibido desde que ocurrió la emergencia.

Según relató, la única noticia conocida hasta el momento vino de una persona que suele acercarse a los alrededores del centro penitenciario Rodeo I y que, tras intentar comunicarse con algunos internos, aseguró haber escuchado que los detenidos se encontraban bien.

“Nos dijeron que al parecer los sacaron al patio cuando inició el terremoto y que durante la noche se registraron varias réplicas, pero realmente no sabemos en qué condiciones están nuestros familiares”, expresó.

Ante la incertidumbre, los familiares solicitaron apoyo al Gobierno colombiano y a la representación diplomática para obtener información oficial sobre el estado de los connacionales que permanecen detenidos en territorio venezolano.

De acuerdo con Lorena Espitia, desde la embajada les informaron que se estaban realizando las verificaciones correspondientes y que, preliminarmente, no se habrían reportado afectaciones graves en la zona donde se encuentra el centro de reclusión.

Sin embargo, la familia insiste en que necesita información directa y actualizada sobre la situación de Arlei Danilo y de los demás detenidos.

“Nos dicen que están bien, pero realmente no tenemos cómo comprobarlo. Todo depende de la información que logren obtener las autoridades”, señaló.

La hermana, del nacido en el municipio de Úmbita, Boyacá, explicó que las posibilidades de contacto con los internos son muy reducidas y que las llamadas autorizadas son esporádicas y bajo estricta vigilancia.

La última comunicación que la familia tuvo con Arlei Danilo Espitia Lara ocurrió el pasado 10 de mayo, con motivo del Día de la Madre.

Según contó Lorena, durante esas conversaciones los detenidos tienen restricciones para hablar sobre su situación o sobre las condiciones de reclusión.

“Él pudo hablar con mi mamá, pero no le permiten dar detalles. Solamente puede preguntar cómo está la familia y decir que está bien. Siempre hay vigilancia y no les permiten hablar de otros temas”, explicó.

Mientras esperan una respuesta oficial, los familiares continúan insistiendo ante las autoridades colombianas para que se confirme el estado de salud de Arlei Danilo Espitia Lara y de los demás connacionales recluidos en Venezuela tras la emergencia sísmica.

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