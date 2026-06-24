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24 jun 2026 Actualizado 12:06

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Comunidad reporta el secuestro de un comerciante y su hijo en zona rural de Tibú, Norte de Santander

Se estima que en el Catatumbo, durante el 2026 se han presentado más de 60 secuestros.

Imagen de referencia de secuestro. / Foto: Archivo.

Imagen de referencia de secuestro. / Foto: Archivo. / Jacob Wackerhausen

Imagen de referencia de secuestro. / Foto: Archivo.
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Catatumbo

Un nuevo caso de secuestro genera preocupación en el municipio de Tibú, Norte de Santander.

De acuerdo con la comunidad, las víctimas serían el propietario de un reconocido supermercado y su hijo, quienes habrían sido interceptados por hombres armados cuando se movilizaban por la zona.

Las primeras versiones indican que ambos fueron llevados con rumbo desconocido.

Más información

Los habitantes del municipio señalan que este hecho podría estar relacionado con posibles retaliaciones por el no pago de extorsiones, una situación que continúa afectando a comerciantes y empresarios de la región.

Mientras tanto las autoridades investigan los hechos para tratar de dar con los responsables.

Se estima, según datos entregados por organizaciones sociales, que durante el 2026, al menos 60 casos de secuestro se han presentando en el Catatumbo.

Jenny Márquez

Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

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