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25 jun 2026 Actualizado 12:36

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“Son horas muy duras”: alcalde de Baruta lamentó la tragedia y desplegó apoyo tras terremotos

Darwin González, alcalde de Baruta, en el estado Miranda (Venezuela), envió un mensaje de solidaridad ante las afectaciones en otros municipios.

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Venezuela vive una situación de profundo dolor y consternación a causa de los dos terremotos que sacudieron este miércoles 24 de junio al país.

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De acuerdo con los reportes oficiales, los dos eventos sísmicos con apenas 39 segundos de diferencia, de magnitud 7,2 y 7,5, dejan hasta el momento 164 muertos y 971 heridos, así como cerca de 30 réplicas en las últimas horas.

Balance de afectaciones en el municipio de Baruta

En entrevista con 6AM W, el alcalde del municipio de Baruta, en el estado Miranda, Darwin González, ofreció un balance sobre el impacto de los sismos en su jurisdicción. Según informó el mandatario local, en Baruta se registraron incidentes focalizados: el colapso de dos viviendas. El saldo de estos derrumbes fue de cinco personas rescatadas con vida y tres fallecidas.

Una de las viviendas estaba en construcción endeble en el sector popular de Las Minas. Al caer, el alcalde explicó que afectó el tendido eléctrico de alta tensión, dejando sin luz esta zona. El resto de Baruta, incluyendo zonas modernas y sectores populares, no sufrió daños que lamentar.

“Esto es todo lo que tenemos; del resto, todo el municipio lo que está es angustiado, consternado. Ayer nosotros rápidamente procedimos a suspender toda clase, todo tipo de actividad, tanto comercial, pública, privada y las clases, para poder nosotros el día de hoy hasta el día domingo poder hacer las inspecciones necesarias, cosa que el lunes volverá a la normalidad con, bueno, con la seguridad debida del caso”, señaló.

Debido a que Burata no sufrió daños generalizados, el personal de Protección Civil municipal se trasladó desde altas horas de la noche a vecinos municipios como Chacao.

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Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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