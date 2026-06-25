VIDEOS: Así quedaron en Caracas los edificios tras terremotos; rescatistas trabajan entre escombros

Desde Caracas, en el municipio de Chacao, sector de Palos Grandes, se conocen nuevos videos que muestran la magnitud de los daños que dejaron los fuertes terremotos que afectaron gran parte del país.

En este sector, al este de la capital venezolana, varias edificaciones quedaron completamente destruidas. En medio de los escombros, los rescatistas trabajan por recuperar a las personas que podrían seguir atrapadas.

La ciudadanía también se ha sumado a los cuerpos de socorro, en medio de la incertidumbre y la dificultad en las comunicaciones a raíz del desastre.

¿Qué se sabe de los terremotos en Venezuela?

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este jueves 164 muertos y 971 heridos a causa de los dos potentes terremotos que sacudieron este miércoles a su país, donde aseguró se han contabilizado 30 réplicas en las últimas horas.