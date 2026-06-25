Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

25 jun 2026 Actualizado 12:24

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Internacional

VIDEOS: Así quedaron en Caracas los edificios tras terremotos; rescatistas trabajan entre escombros

Luego del doble terremoto que afectó gran parte de Venezuela, los cuerpos de rescate intentan recuperar a los sobrevivientes.

VIDEOS: Así quedaron en Caracas los edificios tras terremoto; rescatistas trabajan entre escombros. Captura video

VIDEOS: Así quedaron en Caracas los edificios tras terremoto; rescatistas trabajan entre escombros. Captura video

VIDEOS: Así quedaron en Caracas los edificios tras terremoto; rescatistas trabajan entre escombros. Captura video
Añadir Caracol Radio en Google

Desde Caracas, en el municipio de Chacao, sector de Palos Grandes, se conocen nuevos videos que muestran la magnitud de los daños que dejaron los fuertes terremotos que afectaron gran parte del país.

En este sector, al este de la capital venezolana, varias edificaciones quedaron completamente destruidas. En medio de los escombros, los rescatistas trabajan por recuperar a las personas que podrían seguir atrapadas.

La ciudadanía también se ha sumado a los cuerpos de socorro, en medio de la incertidumbre y la dificultad en las comunicaciones a raíz del desastre.

¿Qué se sabe de los terremotos en Venezuela?

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este jueves 164 muertos y 971 heridos a causa de los dos potentes terremotos que sacudieron este miércoles a su país, donde aseguró se han contabilizado 30 réplicas en las últimas horas.

David Otero

David Otero

Premio Álvaro Gómez 2022 del Concejo de Bogotá al mérito periodístico por el documental 'Chupkua Tibabuyes'....

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir