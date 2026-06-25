¡Se prepara el Plan éxodo de San Pedro! Policía despliega 4.950 uniformados en las carreteras

Ante la masiva movilización de vehículos prevista para este puente festivo, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional decidió anticipar las acciones operativas y pedagógicas en las carreteras del país.

El director de la especialidad, coronel Jair Parra, explicó que la institución realizó un análisis previo de los corredores con mayor demanda para fortalecer la presencia de uniformados y garantizar una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad.

“Hemos dispuesto a más de 4.950 hombres y mujeres para atender los requerimientos ciudadanos, acompañar a los viajeros y realizar actividades de prevención”, señaló el oficial para Caracol Radio.

La estrategia incluye controles permanentes en los principales ejes viales, campañas de sensibilización y operativos enfocados en conductas que representan riesgos para la seguridad vial.

¿Cuál es la principal preocupación?

Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades es el número de víctimas fatales que dejan los accidentes de tránsito en Colombia.

Según el coronel Parra, en lo corrido de este año se han registrado 4.075 personas fallecidas en las vías del país, una cifra que mantiene en alerta a las autoridades y que motivó el fortalecimiento de las campañas de prevención durante esta temporada de viajes.

“Cada día trabajamos por salvar vidas. Ese es el objetivo principal de los hombres y mujeres de la Dirección de Tránsito y Transporte”, afirmó.

Para enfrentar esta problemática, la Policía puso en marcha la campaña “No más excusas en la vía”, una estrategia que busca generar conciencia entre conductores, motociclistas y pasajeros sobre la importancia de respetar las normas de tránsito.

Dentro de las acciones se encuentran iniciativas como el Plan Protege a tu Familia, el Plan Freno y las jornadas de promoción del uso del cinturón de seguridad, además de recomendaciones para combatir la fatiga al volante.

Las autoridades insisten en que los conductores deben realizar pausas activas cada dos horas de viaje aproximadamente, descansar entre 10 y 15 minutos, hidratarse y estirar el cuerpo antes de continuar el recorrido.

Zonas vigiladas

Debido a las tradicionales celebraciones de San Pedro y San Pablo, algunos departamentos concentrarán una atención especial por parte de las autoridades.

Tolima, Huila y Cundinamarca figuran entre las regiones con mayores expectativas de movilidad durante este puente festivo, debido a las festividades culturales y eventos que atraen miles de visitantes.

Por esta razón, la Policía reforzó los controles en los accesos y corredores principales de estas zonas, con el objetivo de garantizar desplazamientos seguros y prevenir comportamientos que puedan generar accidentes.

Las autoridades advirtieron que habrá sanciones para quienes excedan los límites de velocidad, conduzcan sin utilizar el cinturón de seguridad o incumplan otras normas de tránsito.

La Policía Nacional informó que también fortalecerá la presencia institucional en las zonas fronterizas con Venezuela para atender posibles requerimientos derivados de la emergencia provocada por el reciente terremoto que afectó al país vecino.

Le puede interesar: Bogotá Moderna se reúne por primera vez con líderes para debatir el futuro de la capital

De acuerdo con el coronel Parra, la instrucción es desplegar los recursos necesarios para apoyar tanto a ciudadanos colombianos como venezolanos que puedan requerir acompañamiento en los pasos fronterizos.

La Policía Nacional reiteró que el éxito del plan éxodo depende no solo de los controles institucionales, sino también del comportamiento de los ciudadanos.