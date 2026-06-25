Media Maratón de Bogotá 2026: figuras del atletismo que estarán en la prestigiosa carrera

La media maratón de Bogotá continúa elevando el nivel de competencia para su edición 2026 y anunció un nuevo grupo de atletas élite internacionales que estarán presentes el próximo 26 de julio en la capital colombiana. Entre los nombres confirmados sobresale el del keniata Philemon Kiplimo, actual campeón de la prueba y una de las grandes figuras llamadas a protagonizar la carrera.

Kiplimo, de 27 años, volverá a las calles bogotanas con la misión de defender el título conquistado en 2025, cuando se impuso con un registro de 1:02:54, una de las mejores marcas obtenidas en los últimos años en la competencia. Esta será su tercera participación consecutiva en la media maratón de Bogotá. En 2024 estuvo muy cerca de la victoria, pero terminó segundo luego de perder por apenas un segundo frente a su compatriota Ezra Tanui en un emocionante cierre.

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Tras su consagración en Bogotá, el corredor africano mantuvo un alto nivel competitivo en el circuito internacional. Entre sus resultados más destacados aparecen el segundo lugar en la Maratón de Hamburgo 2025, donde estableció una marca personal de 2:04:01, y el subcampeonato alcanzado este año en la Media Maratón de Stramilano, en Italia.

El lote de corredores internacionales también contará con la presencia de Eric Sang, otro representante de Kenia que llega respaldado por importantes triunfos en la Media Maratón de Jeddah, en Arabia Saudita, así como en las pruebas de Venlo y City Pier City, disputadas en los Países Bajos. Además, durante la presente temporada ocupó la sexta posición en la exigente Maratón de Rotterdam.

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La delegación keniana buscará seguir ampliando su dominio histórico en la media maratón de Bogotá. Hasta ahora, los atletas de ese país han conseguido 31 de las 48 victorias registradas entre las categorías masculina y femenina. A ellos se sumará Vincent Mutai, campeón de la Media Maratón de Cardiff y doble subcampeón de la Maratón de Copenhague.

Por su parte, Tanzania estará representada por Mao Ako, ganador de la Media Maratón de Zanzíbar y subcampeón en los 10 kilómetros de esa misma ciudad. El atleta también destacó recientemente con un tercer lugar en los 10K de Shanghái, en China. La nación africana buscará repetir la única victoria que ha logrado en la historia de la competencia, conseguida por Fabiano Joseph en 2006.

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La nómina internacional se complementa con el ecuatoriano Luis Masabanda, considerado una de las principales cartas sudamericanas en las pruebas de fondo. El corredor llega tras conquistar la Media Maratón de Lima, finalizar segundo en la Media Maratón San Blas de Puerto Rico y obtener la medalla de plata en los Campeonatos Iberoamericanos de Lima en la prueba de los 10.000 metros.

Con este nuevo anuncio, la media maratón de Bogotá fortalece un grupo de atletas de talla mundial que promete una edición de alto nivel competitivo. La carrera ratifica así su prestigio como uno de los eventos atléticos más importantes de América Latina y una de las pruebas de ruta más reconocidas del continente.