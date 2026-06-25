Concejo realizará control político a la EIS

Cúcuta

El Concejo de la ciudad de Cúcuta volverá a traer a la agenda de debate las decisiones que adoptó el municipio en torno al futuro de la operación del acueducto y alcantarillado.

La corporación ha llamado la atención sobre la decisión que se adopto para que la empresa Veolia Aguas del Norte, asumiera la operación luego que la junta directiva de la EIS autorizará la cesión, modificación y prorroga del contrato 030.

La promesa de campaña del alcalde Jorge Acevedo de dar por terminado el contrato con la empresa Aguas Kapital se materializó para darle vida a esa nueva empresa.

El concejal Leonardo Jácome dijo a Caracol Radio que “en el concejo se dio el aval para el ejercicio de control político, tenemos muchos interrogantes frente a las decisiones que se tomaron y las repercusiones que se sentirán para el municipio”.

“Sigo preguntándome, por qué no hubo licitación, porque no fue una decisión de cara a la ciudad, y cual es el interés de entregarle a una multinacional francesa los servicios públicos de la ciudad” dijo el dirigente político.

El ejercicio esta previsto para las 8 am en el reciento de la corporación pública.