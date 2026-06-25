Parque Pacífico: Alcaldía anuncia sanción contra contratista por incumplimientos en la obra

La Alcaldía de Cali anunció que impondrá sanciones al contratista encargado de la construcción del Parque Pacífico, luego de un proceso de revisión en el que se identificaron incumplimientos relacionados con la ejecución del proyecto.

De acuerdo con la Secretaría de Cultura, la decisión se tomó tras analizar informes técnicos, administrativos y financieros elaborados durante el seguimiento a la obra. La entidad indicó que el procedimiento inició en octubre de 2025 y que durante el proceso se permitió al contratista presentar soportes, pruebas y argumentos antes de llegar a una determinación.

Más información 16 vallecaucanos representarán a Colombia en el Campeonato Panamericano de Atletismo

Según informó la Secretaría de Cultura, entre los hallazgos se encuentran retrasos frente a la programación establecida para la obra, la falta de algunos soportes requeridos para la ejecución del proyecto, la ausencia de resultados de pruebas técnicas relacionadas con el concreto y el incumplimiento de auditorías contempladas dentro del plan de calidad.

La secretaria de Cultura de Cali, Leydi Higidio, aseguró que la Administración Distrital ha realizado seguimiento permanente al proyecto mediante visitas técnicas, comités de obra y diferentes mecanismos de control para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y velar por la protección de los recursos públicos.

El Parque Pacífico, ubicado sobre el corredor del río Cali entre las calles 26 y 32, es una de las obras de espacio público más esperadas de la ciudad. Sin embargo, desde su inicio en 2022 ha enfrentado modificaciones en diseños, ajustes contractuales y aplazamientos en los tiempos de ejecución.

Datos entregados por la Administración Distrital señalan que el proyecto registra un avance financiero cercano al 85 por ciento. En cuanto al avance físico, los dos primeros tramos superan el 90 por ciento de ejecución, mientras que el tercer tramo continúa concentrando buena parte de las actividades pendientes.

La Secretaría de Cultura indicó que continuará adelantando las acciones correspondientes para proteger el interés público y evaluar las alternativas que permitan avanzar hacia la culminación definitiva del proyecto.