16 vallecaucanos representarán a Colombia en el Campeonato Panamericano de Atletismo

La Federación Colombiana de Atletismo oficializó la nómina nacional para el Campeonato Panamericano de Atletismo de Mayores, certamen que reunirá a más de 500 atletas de 32 países del 26 al 28 de junio en Medellin y que hace parte del calendario oficial de World Athletics en la categoría A, la máxima clasificación para eventos continentales.

Entre los convocados sobresale la presencia de 16 atletas vallecaucanos, una cifra que ratifica el protagonismo del departamento en el atletismo colombiano y el trabajo que se viene desarrollando en los procesos de formación y alto rendimiento.

Una de las representantes del Valle será Paola Andrea Loboa, integrante del relevo 4x400 metros, quien destacó la importancia de competir frente a algunas de las mejores atletas del continente.

“Es un Panamericano, vienen países muy fuertes y yo, por ejemplo, siendo categoría Sub-23, estar en un Panamericano de mayores y compartir con atletas que hacen parte de la élite y están marcando el top mundial, es bastante chévere, pero a la vez muy retador”, señaló la deportista.

La amplia presencia vallecaucana también refleja el impacto del programa Valle Oro Puro, que continúa respaldando la preparación de los atletas mediante acompañamiento técnico, metodológico e interdisciplinario.

Entre las pruebas más esperadas del campeonato se encuentra la semifinal de los 100 metros planos, programada para la mañana del viernes 26 de junio, en la que competirán el colombiano Ronal Longa y el vallecaucano Carlos Flórez. La final se disputará ese mismo día en la jornada nocturna, cerrando la primera jornada de competencias.

El Campeonato Panamericano de Atletismo de Mayores se desarrollará durante tres días en Medellín y contará con 50 pruebas distribuidas en las ramas masculina, femenina y mixta.

Atletas convocados del Valle:

Angélica María Gamboa Caicedo – Relevo 4x100 metros y relevo 4x100 mixto.

Helen Dayan Tenorio Arboleda – Salto alto.

Isabella Hitas Mosquera – Lanzamiento de disco.

María Isabel Arboleda Angulo – Salto alto.

Paola Andrea Loboa Lastre – Relevo 4x400 metros.

Billy Williams Julio López – Lanzamiento de jabalina.

Carlos Yesid Flórez Ángulo – 100 metros planos y relevo 4x100 metros.

Jhon David Valencia Tobar – Salto triple.

John Edward Paredes Perlaza – 110 metros con vallas.

Óscar Manuel Baltan Viveros – Relevo 4x400 metros.

Ronald Eduardo Grueso Mosquera – Impulsión de bala.

Sebastián Mosquera – 400 metros con vallas.

Daniel Balanta – Relevo 4x400 metros.

Fabián Serna – Lanzamiento de martillo.

Stefanny Castillo – Salto con pértiga.

Nerly Cantoni – Salto triple.