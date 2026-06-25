Gobernadora advierte que habrá cierre de servicios de Salud en el Valle ante incumplimiento de pagos

Las autoridades de salud del Valle, advierte que “de no aparecer los recursos para el pago de la red pública y privada en una distribución razonable, se verán obligados al cierre de muchos servicios.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, advirtió que el no pago de los recursos correspondientes a los dos últimos meses por parte de las EPS intervenidas por el Gobierno nacional está llevando a las instituciones prestadoras de salud de la red pública y privada a una situación crítica, con afectación directa para los usuarios ante el inminente cierre de servicios.

“El departamento del Valle del Cauca, que ya declaró una crisis humanitaria en salud, se ve abocado a la profundización de la misma, con el cierre de servicios ante el no pago de los recursos de los meses de mayo y junio de las EPS intervenidas, que está llevando a la suspensión de la atención a los usuarios ante la imposibilidad de funcionamiento”, señaló la mandataria.

De acuerdo con la Gobernadora, de los 789.000 millones de pesos correspondientes al valor mensual de la UPC del régimen subsidiado y contributivo para el departamento, a la fecha solo se han girado 289.000 millones de pesos, dejando un faltante de 500 mil millones de pesos.

“Desconocemos su destino. Sí hemos sido informados de algunos giros de tesorería que hacen las EPS a la red de servicios, pero desconocemos el procedimiento de estos giros de tesorería y la aplicación de los mismos. La gran preocupación que tenemos es vernos abocados a los cierres de servicios de hospitales y clínicas”, agregó Toro.

La situación genera mayor preocupación por los pacientes que actualmente reciben atención en diferentes instituciones hospitalarias. Solo en el caso de Emssanar, la red pública tendría que buscar la reubicación de 463 pacientes en el departamento.

“Tendríamos que buscar la reacomodación de 190 pacientes de Emssanar en el HUV, que solo recibió 333 millones en el mes de junio; 78 pacientes del Isaías Duarte Cancino, 133 del Hospital San Juan de Dios y 62 pacientes de la Fundación Club Noel, por enumerar algunos”, explicó la Gobernadora del Valle.

Por eso, ante este panorama, la mandataria hizo un llamado “al Presidente de la República, a la Superintendencia de Salud y al Ministro de Salud la intervención inmediata para solucionar este gravísimo problema, así como a los entes de control la identificación de los giros de tesorería.

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