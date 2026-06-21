David Alonso, segundo en el GP de Chequia de Moto2: Resumen de la carrera

David Alonso no desaprovechó la pole position con la que llegó a la novena jornada de Moto2. El colombiano lideró la carrera hasta la última curva, donde fue superado por el español Iván Ortolá, quien terminó quedándose con el título, el primero de su carrera.

El colombiano dominó toda la carrera, siendo líder en cada una de las vueltas; sin embargo, en la última curva antes de finalizar el recorrido, el español, quien tuvo que cumplir con una sanción de ‘vuelta larga’, logró adelantar a Alonso por dentro, arrebatándole el primer lugar y quitándole la posibilidad de sumar su segundo título en Moto2.

Resumen del GP de Chequia

David Alonso aprovechó el momento de la salida, en el que Iván Ortolá, que salía desde la segunda línea, se colocó a su espalda, mientras que el checo Filip Salac, que salía segundo, cayó hasta la sexta posición y Manuel González había recuperado ya tres posiciones en las primeras curvas del trazado checo.

Al cumplirse la primera vuelta, el colombiano era líder, por delante de Ortolá, con González décimo, por detrás del estadounidense Joe Roberts y el neerlandés Collin Veijer.

David Alonso, campeón del mundo de Moto3 en 2024, tiró con fuerza para intentar marcharse en solitario, aunque tras su estela se situó Iván Ortolá, quien debía cumplir con una ‘vuelta larga’ de penalización, impuesta por su conducta antideportiva en Hungría con el español Daniel Muñoz.

A Ortolá le mostraron la sanción en su segunda vuelta, por lo que tenía tres vueltas más para cumplirla, cuando tanto él como David Alonso tenían más de un segundo sobre sus perseguidores, un cuarteto formado por los españoles Izan Guevara y Daniel Holgado, el australiano Senna Agius y el checo Salac.

Ortolá cumplió con la ‘vuelta larga’ en el cuarto giro de manera impresionante, pues apenas perdió 1,2 segundos sobre Alonso. El español peleó la segunda plaza para intentar volver a cazar al ahora fugado en solitario, David Alonso, sobre el que comenzó a recortar diferencias vuelta tras vuelta con un gran ritmo, lo que podría suponer un desgaste excesivo de los neumáticos para el final de la carrera.

Al comienzo de la decimoquinta vuelta, Iván Ortolá lo intentó por primera vez a final de recta, pero David Alonso le devolvió el adelantamiento casi de inmediato; pero no desistió el español, que lo volvió a intentar en la curva cuatro y recuperó la posición el hispano colombiano una curva después.

David Alonso comenzó la última vuelta intentando ‘cerrar todas las puertas’ a su rival Iván Ortolá, que lo intentó hasta la última curva, precisamente el punto en el que doblegó al hispano colombiano para conseguir su primera victoria en Moto2. La tercera posición fue para el checo Filip Salac, por delante de Senna Agius y Manuel González, que en la última vuelta pudo doblegar a su rival más directo en el campeonato, Izan Guevara, para ser quinto.

Clasificación general del Moto2

Tras el GP de Chequia, David Alonso es quinto en la clasificación general del Moto 2 con 91 puntos.