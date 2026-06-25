Espectacular gol de Luis Díaz fue elegido como el mejor de la temporada 2025/26: revívalo acá

Luis Díaz continúa sumando reconocimientos en una temporada inolvidable con el Bayern Múnich. El delantero colombiano recibió un nuevo galardón luego de que los aficionados del conjunto bávaro eligieran su espectacular anotación frente al Union Berlin como el mejor gol de la temporada 2025/26.

La jugada, que rápidamente se volvió viral y fue destacada en distintos medios alemanes, ocurrió durante un partido de Bundesliga disputado en noviembre. En una acción que parecía perdida, Díaz mostró toda su velocidad, técnica y capacidad de improvisación para rescatar un balón que se escapaba por la línea de fondo. Posteriormente dejó atrás a su marcador con una maniobra llena de calidad y, desde un ángulo prácticamente imposible, logró enviar el balón al fondo de la red para marcar uno de los goles más impresionantes del campeonato.

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La anotación significó el empate parcial para el Bayern en aquel encuentro que terminó igualado 2-2. Sin embargo, más allá del resultado, la acción quedó grabada en la memoria de los aficionados por la dificultad de la ejecución y la creatividad demostrada por el atacante colombiano.

El impacto de aquel gol fue tan grande que meses atrás ya había sido distinguido por el tradicional programa alemán Sportschau como el mejor gol del año 2025. El propio Luis Díaz reconoció posteriormente su sorpresa al observar la repetición de la jugada, asegurando que todo ocurrió en cuestión de segundos y que su única intención era finalizar la acción lo más rápido posible para ayudar al equipo.

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En la votación final realizada por los seguidores del Bayern Múnich, el tanto del colombiano obtuvo más de la mitad de los votos, superando ampliamente otras anotaciones destacadas de la temporada, entre ellas dos goles del francés Michael Olise.

Este reconocimiento corona una campaña extraordinaria para el exjugador del Junior de Barranquilla y Liverpool. En su primera temporada con la camiseta del Bayern, Díaz se convirtió en una de las figuras más determinantes del ataque, registrando 26 goles y 19 asistencias en todas las competiciones.

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Además de sus números individuales, el colombiano tuvo un papel fundamental en los éxitos colectivos del club, contribuyendo a la conquista de la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa. Con apenas una temporada en Múnich, Luis Díaz ya se ha ganado el cariño de la afición y se consolida como uno de los referentes del campeón alemán para los próximos años.