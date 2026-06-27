El colombiano David Alonso repitió pole en Moto2: fecha, hora y cómo seguir el GP de Países Bajos

David Alonso logró su segunda pole position consecutiva al ser el más rápido en la clasificación oficial para el Gran Premio de los Países Bajos de Moto2, que se ha disputado en el circuito TT de Assen.

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Alonso marcó un mejor tiempo de 1:35.236 en su segunda vuelta, que ya fue válida para acabar siendo el más rápido de la categoría intermedia, por delante de los españoles Alberto Ferrández (Boscoscuro) y su compañero de equipo Izan Guevara (Boscoscuro), segundo en la clasificación provisional del mundial.

El líder del campeonato, el español Manuel González (Kalex), acabó en la octava plaza, tercera línea de salida. Con el calor como gran protagonista sobre la pista neerlandesa, el español Daniel Muñoz (Kalex) fue la referencia inicial en la primera clasificación, con un registro de 1:35.742, en tanto que otro españoles, Jorge Navarro, se iba por los suelos en la curva quince con la Kalex del belga Barry Baltus, al que sustituye por lesión.

David Alonso fue la primera referencia en la segunda clasificación, al rodar en 1:35.236, seguido por un Alberto Ferrández que llegaba ‘caliente’ desde la primera clasificación, con los también españoles Izan Guevara (Boscoscuro) y Daniel Holgado (Kalex), por detrás de ellos.

Fecha, hora y cómo seguir la carrera del GP de Países Bajos

La carrera tendrá lugar este domingo 28 de junio desde las 5:15 a.m. (hora de Colombia). Será la segunda oportunidad para que Alonso pueda lograr su primera victoria en la categoría intermedia, luego de que el fin de semana pasado perdiera la victoria en la última vuelta de la carrera.

El GP de Países Bajos lo podrán disfrutar mediante la transmisión de ESPN y Disney+.

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