Incendio forestal en Firavitoba afectó dos predios rurales; no hubo daños a viviendas

Firavitoba

Un incendio forestal registrado en la tarde del martes en el municipio de Firavitoba movilizó a los organismos de emergencia de la provincia de Sugamuxi. La situación dejó afectaciones en dos predios rurales, aunque no se reportaron daños a viviendas ni personas lesionadas.

La alcaldesa de Firavitoba, Amanda Rodríguez, explicó que la emergencia habría sido provocada por una persona de la tercera edad y destacó la rápida reacción de las entidades que participaron en el control de las llamas.

“Para atender la emergencia contamos con el apoyo del Batallón Tarqui, las estaciones de Bomberos de Sogamoso y Firavitoba, la Unidad de Servicios Públicos y la Alcaldía Municipal, quienes han estado atentos y comprometidos frente a esta situación”, señaló.

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Rodríguez indicó que, aunque el incendio fue de gran magnitud, la afectación se concentró principalmente en dos fincas rurales. “Podemos decir que una parte importante de dos predios resultó afectada. Sin embargo, gracias a Dios, no se han presentado afectaciones a viviendas ni pérdidas de vidas humanas“, afirmó.

La alcaldesa también informó que, tras conocerse la situación, las autoridades ordenaron la imposición de un comparendo y la respectiva sanción a la persona que presuntamente originó la conflagración.

“Son situaciones que realmente debemos prevenir. Este tipo de hechos generan consecuencias económicas, angustia y riesgos para las personas y el medio ambiente”, manifestó.

La mandataria anunció que se fortalecerán las campañas de prevención ante las condiciones climáticas actuales y reiteró el llamado a la comunidad para evitar prácticas que puedan desencadenar incendios forestales.

Las autoridades continúan monitoreando la zona para evitar la reactivación de algunos focos que permanecen bajo observación.