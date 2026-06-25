Julián García asume la presidencia de la Asamblea de Boyacá, anuncia agenda de control político

El nuevo presidente de la Duma Departamental liderará debates de control político, audiencias públicas y una agenda de trabajo en las 13 provincias de Boyacá.

Tunja

El diputado Julián David García Rubio asumirá la presidencia de la Asamblea de Boyacá durante el segundo semestre de 2026, luego de ser elegido por sus compañeros para dirigir la corporación entre el 1 de julio y el 31 de diciembre.

Tras su designación, el nuevo presidente de la Duma Departamental aseguró que uno de los principales objetivos de su gestión será fortalecer el control político, hacer seguimiento a las políticas públicas y acercar la Asamblea a los territorios.

“Afortunadamente todo salió bien en la Duma Departamental y mis compañeros tomaron la decisión de darme la responsabilidad de conducir la Asamblea de Boyacá durante el segundo semestre de 2026. Es un honor para mí y una gran responsabilidad”, afirmó.

El presidente de la corporación indicó que entre las prioridades de su administración estará la realización de debates de control político y el seguimiento a las obras que actualmente ejecuta el Gobierno departamental.

“Queremos sacar adelante diferentes seguimientos y debates de control político a las políticas públicas ya aprobadas, además de hacer seguimiento a las múltiples obras que viene ejecutando el Gobierno departamental”, señaló.

García Rubio también anunció la presentación de iniciativas relacionadas con la institucionalización de la Carpeta de Estímulos, el fortalecimiento del Fondo FINCA y el desarrollo de una agenda de trabajo en las 13 provincias del departamento junto con los demás diputados.

Asimismo, informó que durante el segundo semestre se realizarán dos audiencias públicas, una en julio y otra entre octubre y noviembre, con el propósito de escuchar a las comunidades y fortalecer el trabajo de la Asamblea en el territorio.

“Queremos mantener una buena relación con el Gobierno departamental y gestionar acciones en beneficio de las 13 provincias y los 123 municipios de Boyacá. También trabajaremos por el fortalecimiento del programa de Placa Huella y de las Juntas de Acción Comunal”, agregó.

¿Se realizará un nuevo empréstito?

Frente a la posibilidad de que la Gobernación de Boyacá presente un nuevo empréstito ante la Asamblea, el presidente indicó que hasta el momento no existe ninguna iniciativa radicada oficialmente.

“Estamos expectantes. El gobernador ha manifestado en redes sociales y medios de comunicación que estaría contemplando esa posibilidad, pero no se ha radicado ningún proyecto. Si llega a presentarse, habrá que analizarlo y revisarlo detalladamente”, explicó.