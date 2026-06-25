Secretaría de Salud de Medellín pone la lupa sobre la salubridad en centros veterinarios

Medellín

La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Salud, proyecta alcanzar más de 2.400 inspecciones sanitarias en establecimientos veterinarios y afines al finalizar 2026. Este consolidado se logrará tras la programación de 600 nuevas visitas para el presente año, las cuales se sumarán a las 1.053 intervenciones realizadas en 2024 y a las 800 ejecutadas durante 2025.

El propósito central de esta estrategia es verificar el cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente, identificar fallas operativas y promover la seguridad en los servicios destinados a los animales de compañía. Con estas acciones de control, la administración municipal busca mitigar riesgos asociados a la salud pública y garantizar el bienestar animal en el distrito.

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Actualmente, Medellín registra un censo superior a los 1.000 establecimientos activos dedicados al cuidado de mascotas. La vigilancia permanente de la autoridad sanitaria abarca de manera integral a consultorios, clínicas veterinarias, peluquerías caninas, tiendas de mascotas y otros centros de servicios afines distribuidos en la ciudad.

Según los reportes oficiales, los requerimientos más frecuentes detectados durante las inspecciones corresponden a desajustes en procesos internos, falta de registros obligatorios y deficiencias en las condiciones locativas. Ante estos hallazgos, la Secretaría de Salud realiza un acompañamiento técnico y un seguimiento normativo para asegurar que los propietarios adopten los estándares exigidos.