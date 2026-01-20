Inició el juicio contra coronel (r) David Herley Guzmán por asesinatos y desapariciones forzadas

El coronel retirado (r) David Herley Guzmán fue acusado por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, como autor y coautor mediato de los delitos de homicidio en persona protegida, desaparición forzada, tratos inhumados y degradantes, cometidos cuando comandó el Batallón de Contraguerrillas No.79.

Los hechos investigados habrían ocurrido en Ituango y Dabeiba (Antioquia) entre el 31 de agosto de 2004 y el 30 de noviembre de 2005 periodo en el que el oficial hizo parte de la unidad de la 1 División del Ejército Nacional.

Según la Unidad, durante su comandancia Guzmán participó en la estructuración y ejecución de un plan criminal orientado a tener resultados operacionales ilegítimos, el patrón se caracterizó por la selección estigmatizada de las víctimas a partir de su perfil social y económico; junto con la existencia de un sistema de incentivos el uso de engaños y coerción para la captación de víctimas. En varios de estos hechos el plan habría contado con la cooperación de grupos paramilitares, específicamente del Bloque de Mineros y del Bloque Elmer Cárdenas.

¿En qué se centrará el juicio?

El juicio se centrará en 10 hechos que dejaron 18 victimas directas, entre ellas menores de edad de 13,15 y 17 años, principalmente jóvenes campesinos y trabajadores en situación de vulnerabilidad económica los que fueron sometidos a tratos crueles e inhumanos antes de su muerte.

Del total, 17 eran hombres y una mujer. Tres de las víctimas fueron sometidas a reclutamiento forzado: un menor de edad, una persona que se desmovilizo y después fue utilizada como guía antes de ser asesinada, otra persona no identificada que también se habría desmovilizado. Al parecer, los cuerpos fueron ocultados en el cementerio Las Mercedes Dabeiba.

Víctimas

En la participación del juicio habrá cerca de 70 victimas indirectas, entre ellas padres, madres, hermanos, hijos y otros familiares de personas asesinadas y desaparecidas que fueron presentadas falsamente como bajas de combate. Según la UIA las victimas fueron presentadas ante la sociedad como enemigos internos, lo que reforzó su marginación y provocó desplazamientos forzados masivos en las comunidades afectadas. La información aportada el en el proceso permitió la recuperación de 48 cuerpos y la identificación de 16 de ellos.

En el juicio se incluirá la declaración de 94 testigos, 68 solicitados por la UIA, 16 por la defensa y 10 víctimas, así como pruebas periciales especializadas. Tras varios aplazamientos solicitados por la defensa de Guzmán, la magistratura ratifico que el juicio se llevara a cabo el día de hoy en Medellín del 20 de enero y hasta el viernes 23 de enero del presente año.