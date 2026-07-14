Hijo de ex futbolista John Mario Ramírez fue capturado por presunta estafa

Una investigación articulada entre la Fiscalía, la Policía y el CTI Seccional Risaralda, se logró la captura de 16 personas, integrantes de una red delincuencial conocida como ‘Los Cyber’, dedicada al hurto a través de medios informáticos, principalmente a personas adultas mayores. Las diligencias de allanamientos y registros se desarrollaron en Bogotá, Soacha, Ibagué, Filandia y Bucaramanga.

Sin embargo, fuentes de la Policía Nacional confirmaron a Caracol Radio, que dentro de las personas capturadas está el hijo del ex futbolista de Millonarios, Medellín, Santa Fe, entre otros equipos del fútbol profesional colombiano. Se trata de Mateo Ramírez quien fue capturado junto a otras 16 personas.

De acuerdo con la investigación, se registran aproximadamente 94 víctimas en diferentes ciudades del país, donde lograron hurtar entre junio de 2025 y marzo de 2026 más de 1.600 millones de pesos.

La modalidad consistía en enviar mensajes y realizar llamadas telefónicas, haciéndose pasar por funcionarios de entidades financieras para posteriormente solicitarles a las víctimas compartir las pantallas de sus celulares. De esta manera obtenían información confidencial como claves, saldos y acceso a las aplicaciones bancarias, lo que les permitía ejecutar los hurtos y transferir el dinero a diferentes cuentas para dificultar el rastreo de las autoridades.

Según la información, los implicados se hacía pasar como trabajadores de entidades financieras a través de aplicaciones, utilizando la modalidad conocida como spoofing, que es enmascarar su identidad digital para hacerse pasar por una persona, empresa o dispositivo de confianza, en departamentos como Risaralda, Bogotá, La Guajira, Valle del Cauca, Cauca, Atlántico, Nariño, Quindío, Meta y Bolívar.

Los 16 capturados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares agravado,hurto por medios informáticos y semejantes, acceso abusivo a un sistema informático y violación de datos personales.