Willy García será inmortalizado con una escultura en el barrio Obrero de Cali

El cantante colombiano Willy García recibirá uno de los homenajes más significativos de su carrera: una escultura en tamaño real que será instalada en el tradicional barrio Obrero de Cali, epicentro histórico de la salsa en Colombia y América Latina.

La obra estará a cargo de la escultora Rossana Lombana, heredera del legado artístico del maestro Héctor Lombana Piñeres, autor de monumentos emblemáticos como la India Catalina y los Pegasos en Cartagena.

El proyecto hace parte de una iniciativa cultural de la Alcaldía de Cali para revitalizar el barrio Obrero y consolidarlo como un corredor patrimonial dedicado a las grandes figuras de la salsa.

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El homenaje reconoce más de 32 años de trayectoria artística de García, incluidos los últimos 15 como solista, periodo en el que se ha consolidado como una de las voces más trascendentes de la salsa contemporánea.

“Jamás imaginé que un día tendría una escultura en Cali. Lo recibo con muchísima alegría y humildad”, expresó el artista al conocer la noticia.

La escultura se sumará a un espacio que reunirá a otros referentes de la música salsera, convirtiéndose en un punto de encuentro entre cultura, turismo e identidad caleña.

Para García, el reconocimiento trasciende lo artístico y se convierte en patrimonio visible y permanente de la ciudad que lo vio crecer.

Este anuncio llega en un momento clave de su carrera, previo al inicio de su En Grande Tour 2026, que recorrerá República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Suiza, Reino Unido, Italia y España con más de 24 conciertos.

Mientras su voz continúa conquistando escenarios internacionales, Cali ha decidido inmortalizar su legado en el corazón del barrio Obrero.