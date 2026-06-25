Jueves 25 de junio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Las plazas y parques de los municipios del Quindío disfrutan de los partidos de Colombia en el mundial, en la foto plazas de Quimbaya Foto: Cortesía alcaldía de Quimbaya

Armenia

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En el sector Punto 5 de la vía La Línea, el Gobierno del Quindío, a través de la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio, lideró una jornada interinstitucional de bienvenida a turistas que visitan el departamento durante la temporada vacacional de mitad de año.

La actividad contó con el acompañamiento de la Alcaldía de Calarcá, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Migración Colombia, Invías, Policía Nacional y Ejército Nacional, entidades que socializaron campañas de seguridad vial, prevención de la Explotación Sexual y Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA), manejo adecuado de residuos y cuidado del medio ambiente, promoviendo un turismo seguro, responsable y sostenible.

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La mayor Sara Novoa, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte del Quindío, explicó que durante la jornada se desarrollaron actividades pedagógicas dirigidas a los conductores, incluyendo pausas activas y recomendaciones para la prevención de accidentes.

La oficial recordó la importancia de verificar el estado mecánico de los vehículos, especialmente el sistema de frenos, y respetar las normas de tránsito.

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Asimismo, señaló que para esta temporada se proyecta la movilización de cerca de 70.000 vehículos por las vías del departamento, razón por la cual la Policía Nacional mantiene un amplio despliegue institucional en los principales corredores viales.

Por su parte, la secretaria de Turismo, Industria y Comercio, Juana Camila Gómez Zamorano, destacó que estas jornadas permiten recibir a los visitantes con toda la oferta institucional del departamento

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Ejército Nacional lanza la campaña Viaje Seguro, su Ejército está en la Vía, desde el Valle de Cocora

3000 hombres y mujeres que permanecen comprometidos con la seguridad de la población, la protección de los activos estratégicos y la tranquilidad de quienes visitan esta importante región del país.

Más información Miércoles 24 de junio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Con el propósito de brindar seguridad y acompañamiento a los miles de viajeros que recorrerán el Eje Cafetero durante la temporada de vacaciones de mitad de año, la Octava Brigada del Ejército Nacional realizará el lanzamiento de la campaña institucional Viaje Seguro, su Ejército Está en la Vía, desde el Valle de Cocora, uno de los destinos turísticos más emblemáticos de Colombia y reconocido internacionalmente por albergar la palma de cera, árbol nacional de Colombia.

La estrategia busca fortalecer la confianza de turistas nacionales y extranjeros que visitan los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda, mediante un trabajo articulado con la Policía Nacional, la Secretaría del Interior, la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Turismo del departamento del Quindío, entidades comprometidas con la protección y promoción del turismo seguro en la región.

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Para esta temporada vacacional, la Octava Brigada ha dispuesto 20 puestos de control militar ubicados en vías principales y secundarias de los tres departamentos, donde más de 200 soldados desarrollan labores permanentes de control territorial, acompañamiento a los viajeros y vigilancia de los principales corredores viales del Eje Cafetero.

De igual forma, las unidades militares continúan ejecutando operaciones de estabilidad y control institucional en toda el área de responsabilidad, con un despliegue superior a 3000 hombres y mujeres que permanecen comprometidos con la seguridad de la población, la protección de los activos estratégicos y la tranquilidad de quienes visitan esta importante región del país.

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Tras reuniones realizadas con los ministros de Hacienda Germán Ávila y de Agricultura Martha Carvajalino, acerca de la prórroga del Contrato de Administración del Fondo de los Cafeteros -FoNC-, se ha decidido avanzar en la elaboración de una prórroga temporal.

“En los próximos días definiremos conjuntamente los términos de esa prórroga, la cual nos permitirá, en un plazo de hasta cinco meses la estructuración del nuevo contrato”, señaló Germán Bahamón, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros.

Adicionalmente resaltó que es un mensaje de confianza para Colombia y para las 550.000 familias cafeteras que trabajan por el futuro del Café de Colombia. Será el nuevo gobierno nacional el que tendrá que suscribir el acuerdo definitivo.

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La Federación Nacional de Cafeteros anunció que hasta el 30 de junio hay plazo para la postulación de candidatos a las elecciones del gremio, que se llevarán a cabo la primera semana de septiembre.

De acuerdo con el censo electoral, 349.983 personas, entre hombres y mujeres, están habilitadas para elegir y ser elegidas.

Según datos de Fedecafé, en este proceso, serán elegidos 4.848 representantes, entre principales y suplentes, que integrarán los 15 comités departamentales y 389 comités municipales de cafeteros en Colombia.

Destacaron que quienes resulten elegidos pasarán a la historia como los líderes del centenario, pues el gremio creado por los cafeteros llegará a sus cien años de constitución en junio de 2027 y, por consiguiente, serán los encargados de seguir sembrando las bases para otros cien años de historia de la Federación Nacional de Cafeteros.

En Caracol Radio Armenia hablamos con el profesor Yarumo figura icónica de la Federación Nacional de Cafeteros que se refirió a la importancia de este proceso electoral cafetero “las elecciones cafeteras más importantes de los últimos años, en el departamento de Quindío tenemos un censo electoral de 3641 cafeteros, van a elegir 10 comités municipales, un comité departamental para un total de 132 cafeteros.

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¿Y por qué son tan importantes estas elecciones cafeteras, Adrián? Profesor Yarumo; recordemos que el gremio cafetero colombiano tiene ese privilegio de tener la voz, de escuchar, de elegir ser elegidos, de gestionar de sus propios representantes gremiales que viven en sus propias veredas, que son los que hablan y que, en este gremio cafetero, quienes toman las decisiones, ponen el rumbo a seguir de la caficultura colombiana, son las familias caficultoras a través de sus representantes gremiales.

Plaza de inscribir candidatos a las elecciones cafeteras

Profesor Yarumo: estamos ya a punto al 30 de junio de escribir listas al comité municipal o planchas al comité departamental. Teniendo en cuenta que los líderes cafeteros elegidos en estas elecciones cafetera son los que van a tomar las decisiones del gremio cafetero, los próximos 4 años y encima de todo van a ser los representantes gremiales de los 100 años de la Federación de Cafeteros.

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Los caficultores que estén interesados en este proceso, ¿qué deben hacer? Profesor Yarumo: es muy sencillo, si está en el censo electoral ya tiene la cédula de cafetera, entonces se va para su comité de cafeteros, habla con su extensionista, con la auxiliar administrativa en la página web www.eleccionescafetera.com encuentra toda la información.

La importancia de la participación en Fedecafé. Pero es muy importante, porque es que recordemos que este gremio cafetero, vea, son 100 años de historia, pero también nos acostamos tranquilos porque al día siguiente nos levantamos a vender café y siempre quien nos lo pague. Eso es gracias a la Federación.

Lo que hace la extensionista de la Federación de Cafeteros que lleva la investigación de Cenicafé, ese logo de la marca Juan Valdez Café de Colombia de Federación de Cafeteros que es reconocido en todo el planeta Tierra, que es el que nos permite de vender el café colombiano.

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Comité de cafeteros del Quindío. Profesor Yarumo: Pero aparte de eso, el trabajo en equipo que se tiene en el caso del Comité de Cafeteros de Quindío, donde se hacen el tema de las escuelas de educación, de los almacenes, de los acueductos, todo esto, ¿quién toma esas decisiones de qué hacen con la platica de las familias caficultoras, los representantes gremiales a los comités municipales y departamentales de cafetero.

Por eso, recuerden, hasta el 30 de junio, es que eso es ya la próxima semana, hasta el 30 de junio, plazo para inscribir la lista al comité municipal y plancha al comité departamental y a ser parte de los líderes cafeteros de los 100 años de la Federación de Cafeteros.

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Las elecciones cafeteras son en septiembre de 2026. Profesor Yarumo Sí, señor, del 1 al 6 de septiembre, presenciales dependiendo el día de mercado y lo que hayan pedido precisamente, os representantes gremiales, los caficultores, pues las presenciales van a ser el sábado 5 y o el domingo 6,

Pero también nos dijeron, “Hombre, hay gente que no vive en la finca, que no vive en el país, que está aparte, que no puede también tiene la opción de inscribirse previamente y votar de manera virtual, el 1 al 3 de septiembre. Tenemos toda la información, todo lo que las familias caficultoras han solicitado para que sean ellos quienes elijan sus representantes gremiales.

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Y es una invitación especial, porque en este momento estamos invitando a los caficultores, a los jóvenes que en Quindío están tan empoderados de la caficultura, a las mujeres que tanto nos dicen, “Necesitamos espacio de participación.” Esta es, ponga su nombre, incluso, aquellos caficultores que son contradictores de la Federación, que no les gusta cómo funciona, que dicen que hay que hacer cambios.

Uno sentado allá en el parque del pueblo tomando cafecito y hablando allá, pues no va a cambiar nada, pero aquí sí lo va a cambiar, porque los que salen elegidos en las elecciones cafeteras son los que toman las decisiones del gremio cafetero colombiano.

Recuerden, hasta el 30 de junio plazo para escribir su lista al comité municipal, su plancha al comité departamental y ser uno de los líderes de los 100 años de la Federación de Cafeteros. En la página www.eleccionescafeteras.com los caficultores encontrarán toda la información sobre este acontecimiento.

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Recuperados 85 espacios ocupados de manera informal en Armenia

Con el propósito de garantizar la libre movilidad de peatones y mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en el centro de Armenia, la Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Gobierno y Convivencia, adelantó una jornada de recuperación del espacio público en articulación con la Policía Nacional.

El operativo se desarrolló en diferentes puntos estratégicos de la ciudad, entre ellos el centro de Armenia, Cra 14 Cielos Abiertos, y los alrededores del Centro Administrativo Municipal (CAM), lugares en los que se venía presentando ocupación indebida del espacio público.

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Durante la intervención, que contó con el acompañamiento de gestores de convivencia de la Secretaría de Gobierno y Convivencia y unidades de la Policía Nacional, se logró la remoción de 85 vendedores informales que obstruían las vías y andenes, afectando el tránsito seguro de los ciudadanos.

Asimismo, se realizaron requisas preventivas y verificación de antecedentes y documentos de identificación, con el fin de fortalecer las acciones de control y garantizar entornos más seguros para comerciantes, residentes y visitantes del sector.

De igual manera, las autoridades impusieron un comparendo en aplicación de la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, como parte de las acciones encaminadas a promover el cumplimiento de las normas y el uso adecuado del espacio público.

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El Pacto Histórico en Armenia resalta espíritu democrático por reconocimiento de resultados electorales

Y es que en las últimas horas el excandidato presidencial Iván Cepeda reconoció a Abelardo de la Espriella como el nuevo presidente de Colombia lo que generó las reacciones desde la capital quindiana.

El concejal por el Pacto Histórico en la ciudad, Jonatan Rojo dijo que una vez concluidos en gran parte los escrutinios se reconocen los resultados por lo que sostiene que demuestra el espíritu democrático de Iván Cepeda.

Manifestó que entregan un parte de tranquilidad al país por el respeto a la institucionalidad y entendiendo que creen en la paz, la dignidad y la justicia social.

Enfatizó que el Pacto Histórico es una de las principales fuerzas políticas del país puesto que cuentan con la bancada mayoritaria tanto en Cámara de Representantes como en el Senado y por eso continuarán consolidando el proyecto de cara a las regionales que se llevarán a cabo el próximo año.

Vale resaltar que el excandidato presidencial Iván Cepeda aceptó ante el Consejo Nacional Electoral la curul de la oposición en el Senado, mientras que quien fue su fórmula vicepresidencial, Aída Quilcué, aceptó la curul de oposición en Cámara de Representantes.

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En Armenia reconocen las dificultades de movilidad por incremento de construcciones y desde las curadurías sostienen que realizan las verificaciones a la hora de emitir las licencias

En el concejo de la ciudad se llevó a cabo un debate sobre la situación de las curadurías urbanas en el control de las nuevas construcciones.

El concejal ponente, Richard Gutiérrez dijo que la idea es buscar soluciones a la problemática que evidencian en cuanto a la situación de movilidad puesto que son muchos proyectos nuevos sin una regulación correspondiente.

Enfatizó que se prevé mayor aumento en la avenida centenario lo que generará una situación compleja de tráfico en este importante sector de la capital quindiana. Considera es clave el espacio para lograr conocer de primera mano cómo se está generando la articulación con el plan vial de la ciudad que es fundamental para prevenir complejidad en la movilidad.

Resaltó que una de las soluciones que propuso clave dentro del proceso es la relacionada con una mesa con el sector de la construcción para aunar esfuerzos entre la empresa privada y el sector público de la ciudad.

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Al respecto el curador urbano #2 de la ciudad, José Elmer López dijo que actúan con base a las solicitudes de las licencias donde establecen la verificación del cumplimiento de las normas urbanísticas.

En cuanto a la expedición de licencias de construcción, destacó que ha bajado respecto a años anteriores puesto que por año se podrían generar cerca de mil y actualmente están alrededor de 400 por año lo que refleja la disminución por temas políticos y sociales del país.

Mencionó que en los últimos cuatros años ha disminuido la actividad constructiva ya que solo se ha limitado a proyectos pequeños como remodelaciones de casas y los proyectos grandes han estado paralizados por lo que esperan puedan reactivarse cuanto antes.

Sobre la avenida centenario destacó que como curadurías urbanas están en la aplicación de un plan de ordenamiento zonal que se expidió en el año 2023.

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Más de 6 mil intervenciones y 60 aprehensiones realizó el grupo Anticontrabando en el Quindío durante el primer semestre del año

En efecto se llevó a cabo un comité interinstitucional Anticontrabando 2026 donde entregaron un balance del trabajo desarrollado en la prevención frente al comercio ilegal de licores y cigarrillos en el departamento.

El director tributario de la secretaría de Hacienda del Quindío, Mauricio Olarte destacó que desde el 30 de abril y hasta el mes de junio van más de 6 mil inspecciones donde visitaron 4 mil establecimientos comerciales e inspeccionaron 2 mil vehículos en las vías.

Asimismo, mencionó que el número de aprehensiones de licores y cigarrillos logradas durante el primer semestre del año señalando que estos resultados demuestran la existencia de un grupo operativo activo y firmemente comprometido con la verificación de la legalidad.

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En noticias judiciales, el comandante de la Policía en el Quindío, coronel Carlos Mario Bustamante habló del trabajo que vienen desarrollando en asocio con las demás autoridades para hacerle frente a la criminalidad en el departamento

Sobre los homicidios el oficial manifestó “Íbamos en un escenario de crecimiento, ya hemos logrado un escenario de contención. Si hay hechos aislados que a uno siempre le molestan y le incomodan como el que pasó unos días atrás en el sector del estadio, pues realmente el propósito es impactar y empezar a generar una reducción. En este momento mantenemos la contención, no se nos ha incrementado más el homicidio, lo mantenemos en contención y va con tendencia a la baja”

Y agregó “hemos sido claros y yo le he dicho a la gente, el día que, a una persona por hurtarle su moto, hurtarle el carro, de una forma de atraco, violento, le afecte la ve la integridad, podemos decir que estamos fallando. Pero a veces entender esta dinámica que muchas veces es al interior de casas, muchas veces es en sus esquinas y sus entornos de consumo, es muy difícil predecirla, pero sin embargo estamos con la mejor disposición.

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Hay municipios sin homicidio y con reducción “por ejemplo, Genova, que es un municipio que históricamente está en el subconsciente de las personas por el tema histórico y la influencia de grupos al margen de la ley, pero hoy por hoy podemos decir que es uno de los municipios más seguros del departamento, por no decir el más seguro.

Podemos evidenciar también en Quimbaya, que tiene un poco más de 2 meses que no se han presentado afectaciones, realmente. Si miramos el caso tanto de Filandia como el caso de Salento con los hechos que se han presentado, sabemos que son hechos muy aparte de la dinámica normal de estos municipios y seguimos diciéndole a la gente realmente estamos en un departamento muy seguro y tranquilo.

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La Policía Quindío captura a un hombre por concierto para delinquir agravado y extorsión agravada

Uniformados del Grupo GAULA de la Policía en coordinación con investigadores de la Seccional de Investigación Criminal, llevan a cabo el procedimiento en vía pública del norte de la ciudad de Armenia, el cual permitió la captura de un hombre de 50 años de edad, quien era requerido desde el 27 de enero del 2021, por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada.

Esta persona está condenada por estos delitos y fue dejado a disposición del Juzgado Segundo Especializado de Ibagué (Tolima), autoridad competente que continuará con el proceso correspondiente.

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CRQ aprueba modificación de la planta de personal que beneficia a 51 funcionarios de los niveles asistencial y técnico

En una decisión que fortalece el bienestar laboral y reconoce el compromiso de quienes diariamente trabajan por la protección de los recursos naturales del departamento, el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) aprobó la modificación de la planta de personal, permitiendo la recategorización de dos grados para los cargos de los niveles asistencial y técnico.

La medida beneficiará a 51 funcionarios de la entidad, quienes verán reflejada una mejora en sus condiciones salariales como resultado de un proceso técnico y administrativo construido de manera conjunta entre la Dirección General de la CRQ, el equipo técnico de la entidad, el Consejo Directivo y la organización sindical Sintraambiente.

El director general encargado de la CRQ, Juan Esteban Cortés Orozco, destacó que este logro representa un reconocimiento al esfuerzo y compromiso del talento humano que diariamente desarrolla labores en todo el territorio quindiano.

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Empresas Públicas de Armenia EPA informa a la comunidad que hoy jueves 25 de junio, entre las 8:00 a. m. y las 12:00 m., se realizará una suspensión parcial del servicio de acueducto en el sector hidráulico 702, debido a trabajos de revisión preventiva en una estación macromedidora de 4 pulgadas.

La medida impactará a los usuarios de los sectores Arenales, Sector Industrial, Tres Esquinas y Cementerio, quienes deberán tomar las previsiones necesarias durante el tiempo estimado de la intervención.

Estas labores hacen parte de las acciones de mantenimiento preventivo que adelanta la entidad para fortalecer el funcionamiento de la infraestructura y garantizar la continuidad y confiabilidad en la prestación del servicio de acueducto.

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En medio de un vibrante ambiente de Jeeps y alegría, Calarcá recibió a las 15 candidatas de la versión 43 del Reinado Nacional del Café, quienes realizaron su primer desfile por las principales calles del municipio, en un recorrido que inició en el cementerio y avanza hacia la Plaza de Bolívar.

En esta oportunidad llegaron candidatas de Quindío, Santander, Antioquia, Cundinamarca, Valle, Risaralda, Meta, Bogotá, Sucre, Bolívar, Norte de Santander, Cesar, Boyacá, Tolima, Cali y por supuesto la local del Quindío,

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La Universidad Nacional Abierta y a Distancia, tiene abiertas sus inscripciones para el segundo semestre del 2026, con diferentes programas profesionales que están siendo ofertados en todos los municipios del Quindío y algunos de ellos tienen beneficios que son importantes sean tenidos en cuenta.

Las postulaciones son hasta el 1 de julio de 2026 o hasta completar los cupos disponibles y toda la información necesaria podrá ser consultada en el Correo de postulación es postulaciongratuidad.latebaida@unad.edu.co o también podrán obtener más información en el número de teléfono 317 435 1166.

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En deportes, Julieth Jiménez Palechor, deportista de la Liga Quindiana de Levantamiento de Pesas y doble medallista de oro en los Juegos Nacionales, ya se encuentra vinculada al proceso de concentración de la Selección Colombia que prepara su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, República Dominicana.