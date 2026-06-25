Pacto Histórico en Armenia resalta espíritu democrático por reconocimiento de resultados electorales

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En las últimas horas, el excandidato presidencial Iván Cepeda reconoció a Abelardo de la Espriella como el nuevo presidente de Colombia lo que generó las reacciones desde la capital quindiana.

El concejal por el Pacto Histórico en la ciudad, Jonatan Rojo, dijo que una vez concluidos en gran parte los escrutinios se reconocen los resultados por lo que sostiene que demuestra el espíritu democrático de Iván Cepeda.

Manifestó que entregan un parte de tranquilidad al país por el respeto a la institucionalidad y entendiendo que creen en la paz, la dignidad y la justicia social.

“Efectivamente, Iván Cepeda acaba de aceptar, mediante un comunicado a la opinión pública, que los escrutinios han ya concluido en buena parte y por tanto acepta los resultados como representante del pacto histórico y de la Alianza por la vida, lo cual significa y es más que evidente el espíritu demócrata que tiene Iván Cepeda como candidato en esta contienda y lo que representa para el proyecto político que estamos encarnando y que buscamos a través de el ejercicio que hemos cumplido democráticamente seguir desarrollando”, mencionó.

Enfatizó que el Pacto Histórico es una de las principales fuerzas políticas del país puesto que cuentan con la bancada mayoritaria tanto en Cámara de Representantes como en el Senado y por eso continuarán consolidando el proyecto de cara a las regionales que se llevarán a cabo el próximo año.

“Pacto Histórico es hoy una de las principales fuerzas políticas del país. En el Congreso tenemos la bancada mayoritaria eh tanto en Cámara como en Senado y pues parte del nuestro objetivo será seguir consolidando esta fuerza en los territorios de cara a lo que se viene en el año 2027. Pero eso implicará un ejercicio de organización, de fortalecimiento de las bases sociales, de poder seguir llevando este mensaje que hemos impulsado para que la gente tenga la confianza, la certeza de nuestras ideas", dijo.

Agregó que “Colombia pueda avanzar hacia un sendero de transformación y esa transformación permita la garantía de los derechos individuales y colectivos, la defensa de los derechos humanos, el bienestar social y la búsqueda de la igualdad en término de las garantías constitucionales".

Vale resaltar que el excandidato presidencial Iván Cepeda aceptó ante el Consejo Nacional Electoral la curul de la oposición en el Senado, mientras que quien fue su fórmula vicepresidencial, Aída Quilcué, hizo lo mismo en la Cámara de Representantes.

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