Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

25 jun 2026 Actualizado 01:29

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Armenia

Pacto Histórico en Armenia resalta espíritu democrático por reconocimiento de resultados electorales

El excandidato presidencial Iván Cepeda reconoció a Abelardo de la Espriella como el nuevo presidente de Colombia.

Jonatan Rojo, concejal de Armenia

Jonatan Rojo, concejal de Armenia

00:00:0002:19
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Armenia
Añadir Caracol Radio en Google

Armenia

En las últimas horas, el excandidato presidencial Iván Cepeda reconoció a Abelardo de la Espriella como el nuevo presidente de Colombia lo que generó las reacciones desde la capital quindiana.

El concejal por el Pacto Histórico en la ciudad, Jonatan Rojo, dijo que una vez concluidos en gran parte los escrutinios se reconocen los resultados por lo que sostiene que demuestra el espíritu democrático de Iván Cepeda.

Más información

Manifestó que entregan un parte de tranquilidad al país por el respeto a la institucionalidad y entendiendo que creen en la paz, la dignidad y la justicia social.

“Efectivamente, Iván Cepeda acaba de aceptar, mediante un comunicado a la opinión pública, que los escrutinios han ya concluido en buena parte y por tanto acepta los resultados como representante del pacto histórico y de la Alianza por la vida, lo cual significa y es más que evidente el espíritu demócrata que tiene Iván Cepeda como candidato en esta contienda y lo que representa para el proyecto político que estamos encarnando y que buscamos a través de el ejercicio que hemos cumplido democráticamente seguir desarrollando”, mencionó.

Enfatizó que el Pacto Histórico es una de las principales fuerzas políticas del país puesto que cuentan con la bancada mayoritaria tanto en Cámara de Representantes como en el Senado y por eso continuarán consolidando el proyecto de cara a las regionales que se llevarán a cabo el próximo año.

Pacto Histórico es hoy una de las principales fuerzas políticas del país. En el Congreso tenemos la bancada mayoritaria eh tanto en Cámara como en Senado y pues parte del nuestro objetivo será seguir consolidando esta fuerza en los territorios de cara a lo que se viene en el año 2027. Pero eso implicará un ejercicio de organización, de fortalecimiento de las bases sociales, de poder seguir llevando este mensaje que hemos impulsado para que la gente tenga la confianza, la certeza de nuestras ideas", dijo.

Agregó que “Colombia pueda avanzar hacia un sendero de transformación y esa transformación permita la garantía de los derechos individuales y colectivos, la defensa de los derechos humanos, el bienestar social y la búsqueda de la igualdad en término de las garantías constitucionales".

Vale resaltar que el excandidato presidencial Iván Cepeda aceptó ante el Consejo Nacional Electoral la curul de la oposición en el Senado, mientras que quien fue su fórmula vicepresidencial, Aída Quilcué, hizo lo mismo en la Cámara de Representantes.

Escuche Caracol Radio EN VIVO:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Vanessa Porras Valderrama

Vanessa Porras Valderrama

Comunicadora social-Periodista de la Universidad del Quindío (2016). Trabajó en la Súper Estación cubriendo...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir