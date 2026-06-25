Fuertes criticas del alcalde Char a Petro por lucha contra organizaciones criminales

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, lanzó fuertes críticas contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro, al que acusó de haber sido permisivo con las organizaciones criminales y de debilitar la lucha contra la delincuencia en el país.

Char defendió el modelo de desarrollo de Barranquilla y aseguró que el progreso de la ciudad en materia de infraestructura, turismo, cultura y economía ha sido posible gracias al buen manejo de los recursos públicos y al fortalecimiento de la seguridad.

El mandatario distrital afirmó que, mientras el Gobierno Nacional implementaba políticas que, según él, favorecieron a los grupos armados y criminales, en Barranquilla la administración local respaldaba a la Fuerza Pública.

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“Mientras el gobierno de Petro jugaba al congelado con los terroristas, nosotros le entregábamos a la Policía y al Ejército carros, radios, tecnología y todo lo que necesitaban”, manifestó el alcalde.

Char sostuvo que la estrategia de seguridad del Ejecutivo terminó otorgando “beneficios para delinquir” y afectó la tranquilidad de los ciudadanos.

“Así es muy difícil controlar la seguridad cuando este Gobierno lo que hizo fue, prácticamente, dar beneficios para delinquir y acabar con la paz de los barranquilleros y de este país”, aseguró.

Las declaraciones más fuertes llegaron cuando el alcalde calificó de “vendepatria” al Gobierno saliente por, según él, “arrodillarse ante las bandas criminales” y permitir que las estructuras delincuenciales continuaran operando.

“Un gobierno que se arrodilla ante las bandas criminales, un gobierno que se congela ante las bandas criminales, eso es vender la patria”, expresó.

Asimismo, consideró que la actuación del Gobierno Nacional constituye una “falta gravísima” que merece un cuestionamiento tanto a nivel nacional como internacional.

El alcalde también celebró la elección del presidente electo, Abelardo de la Espriella, de quien dijo espera un cambio en la política de seguridad del país.

“Gracias a Dios cesó la horrible noche. Le pedimos al nuevo presidente, Abelardo de la Espriella, que descongele este narco-Estado”, afirmó.

Char reiteró que el modelo de gobernanza de Barranquilla puede servir de ejemplo para otras regiones del país y aseguró que, si las políticas implementadas en la capital del Atlántico se replicaran a nivel nacional, Colombia tendría mejores resultados en materia de desarrollo y seguridad.