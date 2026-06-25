EMCALI adelanta trabajos este jueves en Cali
Mantenimiento en redes de acueducto, energía y alcantarillado
ACUEDUCTO
Reparaciones en:
- La Flora
- Belén
- El Porvenir
- Siloé
ENERGÍA
Reparación:
- Circuito Carrera Quinta Norte (sector de Bueno Madrid)
Mantenimiento de redes:
- Brisas de Los Álamos
Realiza labores de desmonte de redes en desuso y adecuación de cableado dentro de la estrategia Operación Cali sin Enredos. Estos trabajos no requieren suspensión del servicio.
Más información
ALCANTARILLADO
Mantenimiento en:
- Desarenador Guarruz (comuna 20)
- Canal Sur (entre Mariano Ramos y Brisas del Limonar)