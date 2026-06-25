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25 jun 2026 Actualizado 13:54

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Cali

EMCALI adelanta trabajos este jueves en Cali

Mantenimiento en redes de acueducto, energía y alcantarillado

Cali
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ACUEDUCTO

Reparaciones en:

  • La Flora
  • Belén
  • El Porvenir
  • Siloé

ENERGÍA

Reparación:

  • Circuito Carrera Quinta Norte (sector de Bueno Madrid)

Mantenimiento de redes:

  • Brisas de Los Álamos

Realiza labores de desmonte de redes en desuso y adecuación de cableado dentro de la estrategia Operación Cali sin Enredos. Estos trabajos no requieren suspensión del servicio.

Más información

ALCANTARILLADO

Mantenimiento en:

  • Desarenador Guarruz (comuna 20)
  • Canal Sur (entre Mariano Ramos y Brisas del Limonar)

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