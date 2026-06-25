Automovilista vallecaucano Oscar Tunjo lidera el campeonato IMSA tras una temporada impecable

La regularidad ha sido la principal fortaleza de Tunjo durante la temporada. Desde la primera fecha disputada en Daytona, en enero, el colombiano ha permanecido al frente del campeonato, consolidándose como uno de los principales candidatos al título en una de las categorías más importantes del automovilismo estadounidense.

Entre los logros más destacados del año aparecen cinco triunfos, nueve podios en nueve carreras disputadas y el récord de pista conseguido en Daytona, resultados que le permiten acumular 2.950 puntos en la clasificación general.

El más reciente resultado llegó en el circuito de Virginia International Raceway, donde Tunjo y su compañero Valentino Catalano finalizaron en el podio después de liderar gran parte de la competencia de resistencia.

“El 2026 ha sido una gran primera parte de la temporada con excelentes resultados que nos han mantenido en el liderato del campeonato desde Daytona en enero. Ahora seguimos enfocados y trabajando muy fuerte junto a mi equipo Gebhardt Motorsport para la segunda mitad del año, buscando continuar por este buen camino y luchar por el título del Campeonato IMSA en Norteamérica”, afirmó el piloto colombiano.

Con la temporada entrando en su fase decisiva, el objetivo de Tunjo será mantener el liderato y acercarse a la conquista del campeonato. Sus próximas competencias están programadas para el 11 y 12 de julio en el circuito Canadian Tire Motorsport Park, en Canadá, donde buscará ampliar su ventaja en la clasificación general.

Calendario restante:

11 y 12 de julio – Canadian Tire Motorsport Park (Canadá) – IMSA

1 y 2 de agosto – Monza (Italia) – Campeonato Europeo

14 y 15 de agosto – Road America (Estados Unidos) – IMSA

3 y 4 de septiembre – Spa-Francorchamps (Bélgica) – Campeonato Europeo

1 al 3 de octubre – Michelin Raceway Road Atlanta (Estados Unidos) – IMSA

2 al 5 de diciembre – 6 Horas de Bogotá (Colombia) – CNA Latinoamérica