Fedeatletismo reconoce la gestión de Eliana Cruz al frente de la Liga Vallecaucana

La Federación Colombiana de Atletismo, presidida por Orlando Rafael Ibarra Echeverría, expresó mediante una comunicación oficial su respaldo a la gestión que viene realizando Eliana Cruz Galindo al frente de la Liga Vallecaucana de Atletismo.

En la misiva, el máximo organismo del atletismo nacional resaltó el compromiso, la capacidad administrativa y la permanente disposición de la dirigente vallecaucana para trabajar por el desarrollo de este deporte, aspectos que han contribuido al fortalecimiento de los procesos deportivos y organizativos tanto a nivel regional como nacional.

“Bajo su liderazgo, la Liga Vallecaucana de Atletismo se ha consolidado como una de las entidades deportivas más representativas del país, gracias al apoyo constante brindado a atletas, entrenadores, jueces y clubes, así como al impulso de programas de formación y alto rendimiento”, señaló Orlando Ibarra en el documento.

La Federación también destacó que el trabajo adelantado por Cruz Galindo ha permitido alcanzar importantes logros deportivos y una destacada representación del atletismo colombiano en escenarios nacionales e internacionales.

Asimismo, el ente federado agradeció su disposición para trabajar de manera articulada en favor del crecimiento de esta disciplina y resaltó que su trayectoria y liderazgo constituyen un ejemplo de compromiso para el deporte colombiano.

El reconocimiento llega semanas después de que la médica Eliana Cruz Galindo fuera reelegida como presidenta de la Liga Vallecaucana de Atletismo para el periodo 2026-2030. Actualmente, lidera la organización de dos de los eventos más importantes del calendario atlético regional: la Maratón del Valle, prevista para el próximo 2 de agosto, y la Carrera Atlética Internacional Río Cali, programada para diciembre.

Cabe recordar que en 2025 la Liga Vallecaucana de Atletismo fue distinguida por Acord Valle como la mejor liga deportiva del departamento, gracias a los resultados obtenidos tanto en el ámbito competitivo como en la gestión administrativa.