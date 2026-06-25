Catastro Multipropósito de Tunja explica las inconsistencias que tuvieron 586 predios de la ciudad

Desde el pasado 6 de junio de 2026 comenzaron las visitas de reconocimiento predial como parte de la actualización catastral urbana de Tunja / Foto: Catastro Tunja.

Tunja

La Administración Municipal de Tunja, avanza en la corrección de las inconsistencias detectadas en 586 predios de la ciudad, luego de un proceso de integración entre las bases de datos del Departamento Administrativo de Catastro Multipropósito y el sistema tributario de la Secretaría de Hacienda.

Así lo confirmó el director de Catastro Multipropósito, Oswaldo Jiménez Mesa, quien explicó que la situación obedeció a un inconveniente técnico presentado durante la migración de información entre ambas dependencias y la empresa encargada del software tributario.

Según el funcionario, las inconsistencias surgieron a raíz de un proceso de renumeración predial realizado por Catastro, procedimiento que aseguró se ejecutó correctamente. Sin embargo, durante la integración con la plataforma utilizada por Hacienda se presentaron diferencias en algunas bases de datos que afectaron la liquidación de ciertos estados de cuenta.

“Estamos trabajando de manera conjunta entre Catastro, Hacienda y la Oficina TIC para revisar cada uno de los casos y encontrar soluciones para los ciudadanos”, indicó Jiménez.

El director aclaró que los pagos del impuesto predial correspondientes a la vigencia 2026 fueron aplicados correctamente y reiteró que los propietarios que tengan dudas sobre su avalúo o información catastral pueden presentar solicitudes de revisión en cualquier momento.

Frente a los casos en los que algunos contribuyentes habrían cancelado valores superiores a los que realmente les correspondían, la Administración informó que estos ciudadanos podrán solicitar una compensación ante la Secretaría de Hacienda.

El procedimiento deberá realizarse mediante un derecho de petición o a través de los canales de atención al ciudadano habilitados por la Alcaldía.

“Si una persona tenía que pagar una suma determinada y terminó pagando más debido a esta situación, podrá iniciar el trámite correspondiente para que se revise y se realice la compensación respectiva”, explicó el funcionario.

Las autoridades indicaron que actualmente se revisan los 586 casos para determinar las acciones específicas que deberán adelantar los contribuyentes afectados.

Por otra parte, el director de Catastro recordó que durante 2026 se adelanta la actualización catastral de cerca del 30 % de la zona urbana de Tunja, proceso que requiere visitas técnicas a los inmuebles.

En ese sentido, hizo un llamado a los ciudadanos para que permitan el ingreso de los reconocedores catastrales debidamente identificados, ya que la información recopilada en campo es fundamental para garantizar que los datos de los predios sean correctos.

Jiménez recordó que los funcionarios autorizados portan chaleco institucional, carnet de identificación y un código QR que permite verificar su autenticidad.

“Es importante que los ciudadanos colaboren con este proceso porque una información precisa beneficia tanto a la ciudad como a los propietarios de los predios”, concluyó.

La Administración Municipal anunció que continuará informando a los contribuyentes involucrados en los casos detectados y que una vez finalice la revisión técnica se darán a conocer los procedimientos específicos para cada situación.