Capturan en Tolima a dos implicados en caso de Juan Felipe Rincón, hijo del director de la Policía

Fuentes al interior de la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Policía Nacional, lograron la captura de Andrés Camilo Sotelo Torres y Yeimy Tatiana Vega López, dos de los señalados de estar involucrados en el crimen de Juan Felipe Rincón, hijo del director de la Policía Nacional, el general William Rincón.

El joven fue víctima de un presunto entramado criminal y posteriormente asesinado en noviembre de 2024 en el barrio Quiroga, localidad de Rafael Uribe Uribe, en el sur de Bogotá.

Recordemos que la juez 26 de control de garantías el pasado 13 de abril había ordenado la captura de los procesados y de otras tres personas. Sin embargo, solo hasta ahora se hizo efectiva la medida de aseguramiento contra Sotelo y Vega López, debido a que se desconocía su paradero.

Según argumentó la juez, la Fiscalía logró demostrar que existe inferencia razonable de autoría o participación de los procesados en los hechos que rodearon la muerte del joven, ocurrida el domingo 24 de noviembre de 2024 en el barrio Quiroga.

Ante la contundencia de los elementos materiales probatorios presentados por el fiscal Andrés Marín, la togada decidió imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario contra los cinco investigados.

Los procesados enfrentan cargos por tortura, uso de menores para la comisión de delitos, ocultamiento y alteración de elemento material probatorio y soborno a testigo en actuación penal.

“Hubo un plan criminal para atacar a Juan Felipe Rincón”: Fiscalía

Durante la audiencia de imputación, la Fiscalía reveló que entre el 13 y el 24 de noviembre de 2024 se habría estructurado un presunto plan criminal para afectar a Juan Felipe Rincón.

Según la investigación, el primer contacto se realizó a través de un perfil falso durante una transmisión en TikTok. Posteriormente, se habrían creado perfiles falsos en Instagram y modificado nombres de usuarios para contactar a la víctima y llevarla hasta un inmueble del barrio Quiroga.

El fiscal Andrés Marín aseguró que la vivienda funcionaría como un punto de expendio de sustancias alucinógenas, conocido popularmente como una “olla”, y que presuntamente era liderado por Andrés Camilo Sotelo Torres.

De acuerdo con la Fiscalía, el objetivo era propinarle una fuerte golpiza al joven.

La investigación también señala que Katerine Sotelo Torres acusó sin pruebas a Juan Felipe Rincón de sostener conversaciones sexualizadas con una menor de 10 años a través de Instagram, mientras ella permanecía en el segundo piso del inmueble, presuntamente bajo los efectos de sustancias alucinógenas.

Además, las autoridades sostienen que una menor identificada como SVB habría sido utilizada para engañar a la víctima y conducirla hasta el lugar de los hechos. La Fiscalía asegura tener pruebas de que a la menor le habrían suministrado licor y sustancias psicoactivas.

Sobornos y nueva línea investigativa

La Fiscalía también tiene en su poder elementos materiales probatorios que indicarían que a la menor le ofrecieron dinero en dos ocasiones para que no revelara la verdad sobre el presunto entramado criminal.

Las autoridades investigan además un posible caso de abuso sexual contra la menor, quien habría llegado a ese entorno familiar en condición de vulnerabilidad buscando refugio y apoyo.