Crimen Juan Felipe Rincón: Fiscalía radicó solicitud de imputación contra 5 personas por tortura

#Primicia| Caracol Radio conoció que en primicia que la Fiscalía General de la Nación radicó solicitudes de imputación de cargos y de solicitud de medida de aseguramiento en contra de cinco personas que habrían torturado a Juan Felipe Rincón, hijo del director de la Policía Nacional, William Rincón, quien fue asesinado el domingo 24 de noviembre de 2024, en el barrio Quiroga de Bogotá.

Se trata de Andrés Camilo Sotelo Torres y Katherin Sotelo Torres y otras tres personas serán imputadas.

Los delitos por los que serán imputados son: tortura, uso de menores para la comisión de delitos, ocultamiento y alteración de elemento material probatorio, soborno a testigo en la actuación penal.