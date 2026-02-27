Hable con elPrograma

27 feb 2026

Justicia

Crimen Juan Felipe Rincón: Fiscalía radicó solicitud de imputación contra 5 personas por tortura

Además la Fiscalía pidió audiencias de medida de aseguramiento contra los indiciados. Caracol Radio tiene los detalles de esta nueva fase del proceso.

Juan Felipe Rincón

Juan Felipe Rincón

Jenny Rocio Angarita@JennyAngaritaG

#Primicia| Caracol Radio conoció que en primicia que la Fiscalía General de la Nación radicó solicitudes de imputación de cargos y de solicitud de medida de aseguramiento en contra de cinco personas que habrían torturado a Juan Felipe Rincón, hijo del director de la Policía Nacional, William Rincón, quien fue asesinado el domingo 24 de noviembre de 2024, en el barrio Quiroga de Bogotá.

Se trata de Andrés Camilo Sotelo Torres y Katherin Sotelo Torres y otras tres personas serán imputadas.

Los delitos por los que serán imputados son: tortura, uso de menores para la comisión de delitos, ocultamiento y alteración de elemento material probatorio, soborno a testigo en la actuación penal.

Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

