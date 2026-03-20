“Hubo un plan criminal para atacar a Juan Felipe Rincón”: Fiscalía

Justicia

La Fiscalía General de la Nación reveló que se estructuró un supuesto plan criminal que se puso en marcha entre el 13 y el 24 de noviembre de 2024, para afectar a Juan Felipe Rincón, hijo del general William Rincón, director de la Policía Nacional, esto en medio de la imputación de cargos que se realizó en la mañana de este viernes.

Según la investigación, el primer contacto se inició a través de un perfil falso en medio de una transmisión de la red social de Tik Tok.

Detalló el fiscal Andrés Marín, que expertos investigadores de policía judicial lograron establecer que, al parecer, se habrían creado perfiles falsos en la red social de Instagram y se modificaron los nombres de los usuarios para contactar a la víctima.

También señaló que todo esto se habría planeado con la intención de que la víctima, fuera conducida a un inmueble ubicado en el barrio Quiroga, de la localidad de Rafael Uribe Uribe, en el sur de Bogotá.

El fiscal Marín también detalló que en la casa aparentemente se expedían sustancias alucinógenas, incluso dijo que era una “olla” y que la misma presuntamente, era liderada por Andrés Camilo Sotelo Torres.

Relató que el plan tenía como objetivo propinar una fuerte golpiza.

El fiscal Andrés Marín, narró que Katherine Sotelo Torres, acusó sin pruebas, a Juan Felipe Rincón, sobre supuestas conversaciones sexualizadas con su hija de 10 años a través de Instagram, cuando ella estaba en el segundo piso del inmueble, supuestamente bajo el influjo de sustancias alucinógenas.

También señaló que en medio del supuesto plan criminal se cambiaron los nombres y los usuarios de las redes sociales para el engaño. El fiscal confirmó lo que reveló Caracol Radio sobre la investigación.

Además, relató que la menor (SVB), habría sido utilizada para cometer supuestos delitos y que habría sido la encargada de engañar a Juan Felipe Rincón.

La Fiscalía tiene elementos materiales probatorios para demostrar que a la menor le habrían suministrado sustancias psicoactivas y licor.

Así habría ocurrido el plan que terminó con la muerte de Juan Felipe Rincón, en la mañana del domingo 24 de noviembre de 2024. Según narró el fiscal Marín, hubo un primer intento fallido.

El 23 de noviembre (fecha de cumpleaños de Katherine Sotelo Torres), se habría puesto en marcha el plan.

De acuerdo con la investigación, los procesados habrían dado bebidas embriagantes y estupefacientes a la menor (SVB) para que invitara a la víctima (Juan Felipe Rincón) a que llegara al inmueble, que sería un lugar de expendio de alucinógenos.

Luego detalló cómo fue la llegada al barrio Quiroga y cómo se ubicaron en el lugar para, aparentemente, atacar a la víctima.

No aceptaron cargos

Andrés Camilo Sotelo Torres, Katherine Sotelo Torres, Jeimy Tatiana Vega López y Solanggie Trujillo Devia se declararon inocentes y no aceptaron los delitos de tortura, uso de menores para la comisión de delitos, ocultamiento y alteración de elemento material probatorio y soborno a testigo en la actuación penal, que les imputó la Fiscalía.

Esto por su presunta participación en los hechos que rodearon la muerte de Juan Felipe Rincón, ocurrida el 24 de noviembre de 2024, en el barrio Quiroga, de la localidad de Rafael Uribe Uribe, en el sur de Bogotá.

La imputación de cargos contra Juan Sebastián Ávila se realizará el 26 de marzo. Hoy no se realizó porque compareció sin abogado a la diligencia.

Sobornos a la menor:

Caracol Radio conoció que la Fiscalía tiene pruebas contundentes que señalan que a la menor (SVB) le ofrecieron en dos ocasiones una alta suma de dinero para que no contara la verdad sobre el presunto entramado que terminó en la muerte de Rincón.

La menor fue clave, porque acompañó y llevó a la víctima al barrio Quiroga, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, dando aparente cumplimiento a lo que se habría pactado previamente.

Presunto abuso sexual:

(SVB) es una menor en condición de vulnerabilidad que llegó a dicho entorno familiar en medio de condiciones difíciles, buscando refugio y apoyo.

Investigadores de la Fiscalía establecieron que, al parecer, la menor habría sido víctima de abuso sexual y, por este hecho, se abriría una nueva línea de investigación.

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Sustancias alucinógenas:

En medio del rastreo, también se conoció que, al parecer, algunos de los procesados le habrían suministrado sustancias alucinógenas y que, en medio de estas circunstancias, la menor habría sido víctima de violencia sexual.

Celular escondido:

La Fiscalía, en medio de una investigación sigilosa, descubrió que el celular de la víctima, Juan Felipe Rincón, fue escondido en un barrio de la localidad de Ciudad Bolívar y que, además, utilizaron papel aluminio para evitar que la señal del dispositivo móvil fuese rastreada.

Fue precisamente el primer abogado que asumió la defensa de Sotelo Torres quien buscó y entregó el celular a la Fiscalía, entidad que se encargó de inspeccionarlo detalladamente.

De dicho celular, se extrajo información que permitió descubrir el presunto entramado del que habría sido víctima el menor, a quien posteriormente también difamaron en redes sociales para afectar su buen nombre y honra.

Un detalle clave que conoció Caracol Radio fue que la Fiscalía descubrió que, en la familia de los Sotelo Torres, al parecer también le habrían enseñado a la menor (SVB) a realizar robos en cuentas de Nequi, conocidos como ‘nequitazos’.