Abren convocatoria para mejorar más de 1.000 viviendas de familias damnificadas en Córdoba

Montería

La Gobernación de Córdoba informó que abrió oficialmente la convocatoria para el programa de mejoramiento de vivienda dirigido a las familias damnificadas por las inundaciones que se registraron a causa del frente frío en febrero de 2026. “La iniciativa busca mejorar las condiciones de habitabilidad de hogares que fueron reportados con daños estructurales y locativos a causa de la emergencia”, destacó.

La convocatoria estaría dirigida a las familias de los 25 municipios afectados por este fenómeno y que hacen parte del Registro Único de Damnificados de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

“A través de este programa se realizarán 1.173 mejoramientos en viviendas averiadas y 121 mejoramientos en viviendas destruidas, para un total de 1.294 intervenciones que permitirán mejorar las condiciones de vida de cientos de familias cordobesas”, resaltó la administración departamental.

Además, la convocatoria contemplaría un capítulo especial para el municipio de Montería, específicamente en la Comuna 1, en los barrios El Dorado y El Poblado, donde también se adelantarán acciones de mejoramiento de vivienda.

“Nuestro compromiso es trabajar para que las familias cordobesas tengan hogares más seguros, dignos y adecuados. Por eso abrimos esta convocatoria que permitirá llegar a quienes resultaron afectados por el frente frío y que hoy necesitan el respaldo institucional para recuperar sus viviendas. Invitamos a los potenciales beneficiarios a participar de este proceso que será transparente, gratuito y accesible para todos”, dijo el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta.

¿Cómo postularse?

“La inscripción se realizará de manera virtual a través de la página web de la Gobernación de Córdoba, donde los jefes de hogar que aparezcan en el listado de potenciales beneficiarios podrán diligenciar el formulario que se ha habilitado para tal fin, ingresando a https://www.cordoba.gov.co/publicaciones/7569/convocatoria/”, detalló la administración departamental.

“Los interesados deberán registrar sus nombres y apellidos completos, la dirección de la vivienda, las coordenadas geográficas del inmueble y adjuntar cuatro fotografías que permitan evidenciar el estado actual de la vivienda. Entre estas imágenes deberá incluirse una fotografía de la fachada con la información de ubicación visible y tres fotografías adicionales de diferentes espacios del hogar”, resaltó la Gobernación de Córdoba.

Asimismo, se informó que “una vez realizada la postulación, cada familia recibirá un número de radicado con el cual podrá consultar el estado de su proceso. Posteriormente se publicará el listado de viviendas potenciales a intervenir y se adelantarán visitas técnicas para realizar los diagnósticos correspondientes y definir las inversiones necesarias en cada caso”.

La convocatoria inició el pasado 18 de junio y se extenderá hasta el lunes 22 de junio de 2026.

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