Establecimiento comercial fue atacado con granada en Cúcuta

Un artefacto explosivo fue lanzado contra un establecimiento comercial ubicado sobre la vía Cúcuta–San Faustino, en inmediaciones de la cárcel Modelo, generando momentos de tensión entre quienes se encontraban en el sector.

De acuerdo con las primeras versiones, varios hombres llegaron en motocicleta hasta una chatarrería, arrojaron el explosivo y huyeron con rumbo desconocido. La detonación ocasionó daños materiales en el establecimiento, sin que se reportaran personas lesionadas.

Minutos después, tropas del Ejército Nacional y uniformados de la Policía Metropolitana de Cúcuta, que realizaban labores en la zona, atendieron la emergencia, aseguraron el lugar y verificaron que el ataque no dejó víctimas.

Las autoridades judiciales iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Una de las hipótesis que se analiza es que el atentado esté relacionado con una presunta represalia por el no pago de extorsiones; sin embargo, por el momento todas las líneas investigativas permanecen abiertas mientras se busca identificar y capturar a los responsables.