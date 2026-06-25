De la Espriella busca acercamientos con altas cortes y recomponer relación con la rama judicial

El presidente electo Abelardo de la Espriella sostuvo este miércoles un encuentro informal con representantes de las altas cortes en el Palacio de Justicia, en una jornada que tuvo como objetivo conocer las principales necesidades y retos que enfrenta el sector justicia.

La reunión hace parte de los primeros acercamientos de la nueva administración con la rama judicial, un gesto que toma relevancia por la condición de abogado del presidente electo y por su interés en establecer canales de diálogo con las instituciones judiciales antes de asumir el cargo.

Durante la jornada, De la Espriella se reunió con la presidenta de la Corte Constitucional, Paola Meneses; con el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Hugo Quintero; y con el magistrado del Consejo de Estado Alberto Montaña. Además, había sostenido previamente un encuentro telefónico con la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura.

Estos encuentros buscan marcar una nueva etapa en la relación entre el Ejecutivo y la rama judicial, luego de un periodo caracterizado por tensiones, fracturas institucionales y constantes enfrentamientos entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y las altas cortes.

Uno de los puntos que generó atención fue que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no fue convocada a esta ronda de reuniones, a diferencia de los demás órganos de la administración de justicia.

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