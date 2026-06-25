Capturan a alias ‘La Patrona’, hermana de ‘Chiquito Malo’, por presunto lavado de activos

En un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, fue capturada Ingrid Paola Ávila Hernández, conocida con el alias de ‘La Patrona’, quien era requerida por las autoridades por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos.

La detención se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro (Antioquia), como parte de las acciones adelantadas por las autoridades para debilitar las estructuras financieras del Clan del Golfo.

Según la información oficial, Ávila Hernández es hermana de alias ‘Chiquito Malo’, señalado por las autoridades como el máximo cabecilla de esa organización criminal. Las investigaciones indican que habría permanecido durante más de diez años vinculada a la estructura y que desempeñaba funciones relacionadas con la administración y manejo de recursos provenientes de actividades ilícitas.

Investigación apunta a presunto lavado de recursos ilegales

De acuerdo con las autoridades, alias ‘La Patrona’ habría sido una de las personas encargadas de diseñar y ejecutar mecanismos para dar apariencia de legalidad a dineros obtenidos mediante actividades criminales, facilitando el flujo financiero de la organización y respaldando sus operaciones en distintas regiones del país.

La investigación sostiene que los recursos que presuntamente eran objeto de lavado de activos provenían principalmente de:

Narcotráfico.

Extorsión.

Minería ilegal.

Las autoridades consideran que estas actividades representan algunas de las principales fuentes de financiación del Clan del Golfo.

Asimismo, los organismos de seguridad señalaron que la capturada habría participado en operaciones orientadas a incorporar estos recursos al sistema económico formal mediante distintos mecanismos financieros. Por esta razón, consideran que su detención impacta una de las áreas estratégicas para el funcionamiento de la organización.

Desde el Ministerio de Defensa señalaron que Ávila Hernández habría sido una de las principales articuladoras de las finanzas criminales del grupo, debido a su presunto papel en la implementación de mecanismos de lavado de activos para administrar recursos obtenidos de actividades ilícitas.

La cartera también afirmó que este resultado constituye una de las afectaciones más significativas contra las finanzas ilegales de la organización criminal en los últimos meses.

Ministro de Defensa destacó la captura

Tras conocerse el resultado de la operación, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, destacó el trabajo realizado por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

“Cayó alias La Patrona, hermana de Chiquito Malo y peligrosa cabecilla de lavado de activos del AGC o más comúnmente conocido como Cartel del Crimen y el Narcotráfico Clan del Golfo”, afirmó el funcionario.

El ministro aseguró que la captura hace parte de la estrategia del Gobierno para afectar las capacidades logísticas, financieras y criminales de los grupos armados organizados que operan en el país.

La ofensiva contra el Clan del Golfo

Durante su declaración, Sánchez Suárez sostuvo que el Clan del Golfo continúa siendo una de las principales prioridades operacionales de la Fuerza Pública.

“Este resultado confirma que la estructura criminal que más golpeamos es el Clan del Golfo en todos sus componentes”, manifestó.

Según cifras entregadas por el Ministerio de Defensa, cerca del 50% de las afectaciones realizadas durante el actual Gobierno contra grupos armados organizados ilegales han estado dirigidas contra esta organización.

De acuerdo con el balance oficial, las operaciones adelantadas han permitido la neutralización de aproximadamente 8.300 integrantes del Clan del Golfo, entre capturados, sometidos a la justicia y abatidos en diferentes regiones del país.

“Durante este gobierno, cerca del cincuenta por ciento de las afectaciones realizadas contra grupos armados organizados ilegales ha sido contra el Clan del Golfo, donde hemos neutralizado cerca de ocho mil trescientos de sus integrantes”, señaló el ministro.

Las autoridades indicaron que estos resultados reflejan el enfoque de la Fuerza Pública en la lucha contra esta estructura criminal, tanto en sus componentes armados como en sus redes logísticas y financieras.