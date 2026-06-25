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25 jun 2026 Actualizado 05:28

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Orden Público

Ministerio de Defensa reconoce resultados electorales y ratifica neutralidad de la Fuerza Pública

La entidad hizo un llamado al respeto por la decisión expresada en las urnas y ratificó su apego a la Constitución y la ley.

MinDefensa sobre intentos de instrumentalizar a la fuerza pública en elecciones (imágenes de archivo)

MinDefensa sobre intentos de instrumentalizar a la fuerza pública en elecciones (imágenes de archivo)

MinDefensa sobre intentos de instrumentalizar a la fuerza pública en elecciones (imágenes de archivo)
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El Ministerio de Defensa Nacional reiteró su respeto por la voluntad popular expresada en las urnas y llamó a la ciudadanía y a las instituciones a respaldar los resultados oficiales del proceso electoral, una vez culminado el escrutinio y certificada la elección presidencial por parte de las autoridades competentes.

Según la entidad, el resultado constituye una expresión legítima de la democracia colombiana y debe ser acogido con pleno respeto a la Constitución y la ley.

En ese sentido, el ministro de Defensa afirmó que:

Colombia habló en las urnas y las autoridades electorales certificaron oficialmente al nuevo Presidente de la República, el doctor Abelardo Gabriel de la Espriella Otero”.

Asimismo, señaló que el Ministerio de Defensa respeta y respalda “la decisión soberana del pueblo colombiano, expresada de manera libre y democrática”.

Reconocimiento a la labor de la Fuerza Pública

La cartera de Defensa destacó el trabajo realizado por los más de 408.000 hombres y mujeres que integran la Fuerza Pública, quienes participaron en el dispositivo de seguridad desplegado durante las elecciones.

De acuerdo con la entidad, los uniformados garantizaron la protección del 100 % de los puestos de votación en el territorio nacional y contribuyeron a que los ciudadanos ejercieran su derecho al voto en condiciones de seguridad.

Cifras destacadas entregadas por el Ministerio

  • Más de 408.000 integrantes de la Fuerza Pública participaron en el dispositivo electoral.
  • Cobertura de seguridad en el 100 % de los puestos de votación del país.
  • Presencia institucional en todo el territorio nacional durante la jornada electoral.
  • Garantías para el libre ejercicio del derecho al voto.

Reafirman neutralidad política y compromiso institucional

En el comunicado, el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública reiteraron su carácter no deliberante y su compromiso de actuar con absoluta neutralidad política, independientemente de los resultados electorales.

La entidad señaló que continuará trabajando bajo los principios constitucionales y al servicio del Gobierno legítimamente elegido por los ciudadanos.

“Reafirmamos nuestra vocación democrática, nuestro carácter no deliberante, nuestra absoluta neutralidad política y nuestro compromiso inquebrantable con la Constitución, la ley y la estabilidad del país”, manifestó el ministro.

Además, sostuvo que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional mantendrán su labor institucional en defensa de la soberanía, la seguridad y la convivencia ciudadana.

Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional continuarán sirviendo con honor, lealtad y patriotismo al Gobierno legítimamente elegido y a todos los colombianos, como lo han hecho a lo largo de la historia”.

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