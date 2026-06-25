Ministerio de Defensa reconoce resultados electorales y ratifica neutralidad de la Fuerza Pública
La entidad hizo un llamado al respeto por la decisión expresada en las urnas y ratificó su apego a la Constitución y la ley.
El Ministerio de Defensa Nacional reiteró su respeto por la voluntad popular expresada en las urnas y llamó a la ciudadanía y a las instituciones a respaldar los resultados oficiales del proceso electoral, una vez culminado el escrutinio y certificada la elección presidencial por parte de las autoridades competentes.
Según la entidad, el resultado constituye una expresión legítima de la democracia colombiana y debe ser acogido con pleno respeto a la Constitución y la ley.
En ese sentido, el ministro de Defensa afirmó que:
“Colombia habló en las urnas y las autoridades electorales certificaron oficialmente al nuevo Presidente de la República, el doctor Abelardo Gabriel de la Espriella Otero”.
Asimismo, señaló que el Ministerio de Defensa respeta y respalda “la decisión soberana del pueblo colombiano, expresada de manera libre y democrática”.
Reconocimiento a la labor de la Fuerza Pública
La cartera de Defensa destacó el trabajo realizado por los más de 408.000 hombres y mujeres que integran la Fuerza Pública, quienes participaron en el dispositivo de seguridad desplegado durante las elecciones.
De acuerdo con la entidad, los uniformados garantizaron la protección del 100 % de los puestos de votación en el territorio nacional y contribuyeron a que los ciudadanos ejercieran su derecho al voto en condiciones de seguridad.
Cifras destacadas entregadas por el Ministerio
- Más de 408.000 integrantes de la Fuerza Pública participaron en el dispositivo electoral.
- Cobertura de seguridad en el 100 % de los puestos de votación del país.
- Presencia institucional en todo el territorio nacional durante la jornada electoral.
- Garantías para el libre ejercicio del derecho al voto.
Reafirman neutralidad política y compromiso institucional
En el comunicado, el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública reiteraron su carácter no deliberante y su compromiso de actuar con absoluta neutralidad política, independientemente de los resultados electorales.
La entidad señaló que continuará trabajando bajo los principios constitucionales y al servicio del Gobierno legítimamente elegido por los ciudadanos.
“Reafirmamos nuestra vocación democrática, nuestro carácter no deliberante, nuestra absoluta neutralidad política y nuestro compromiso inquebrantable con la Constitución, la ley y la estabilidad del país”, manifestó el ministro.
Además, sostuvo que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional mantendrán su labor institucional en defensa de la soberanía, la seguridad y la convivencia ciudadana.
“Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional continuarán sirviendo con honor, lealtad y patriotismo al Gobierno legítimamente elegido y a todos los colombianos, como lo han hecho a lo largo de la historia”.