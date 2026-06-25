Ministerio de Defensa reconoce resultados electorales y ratifica neutralidad de la Fuerza Pública

MinDefensa sobre intentos de instrumentalizar a la fuerza pública en elecciones (imágenes de archivo)

El Ministerio de Defensa Nacional reiteró su respeto por la voluntad popular expresada en las urnas y llamó a la ciudadanía y a las instituciones a respaldar los resultados oficiales del proceso electoral, una vez culminado el escrutinio y certificada la elección presidencial por parte de las autoridades competentes.

Según la entidad, el resultado constituye una expresión legítima de la democracia colombiana y debe ser acogido con pleno respeto a la Constitución y la ley.

En ese sentido, el ministro de Defensa afirmó que:

“Colombia habló en las urnas y las autoridades electorales certificaron oficialmente al nuevo Presidente de la República, el doctor Abelardo Gabriel de la Espriella Otero”.

Asimismo, señaló que el Ministerio de Defensa respeta y respalda “la decisión soberana del pueblo colombiano, expresada de manera libre y democrática”.

Reconocimiento a la labor de la Fuerza Pública

La cartera de Defensa destacó el trabajo realizado por los más de 408.000 hombres y mujeres que integran la Fuerza Pública, quienes participaron en el dispositivo de seguridad desplegado durante las elecciones.

De acuerdo con la entidad, los uniformados garantizaron la protección del 100 % de los puestos de votación en el territorio nacional y contribuyeron a que los ciudadanos ejercieran su derecho al voto en condiciones de seguridad.

Cifras destacadas entregadas por el Ministerio

Más de 408.000 integrantes de la Fuerza Pública participaron en el dispositivo electoral.

Cobertura de seguridad en el 100 % de los puestos de votación del país.

Presencia institucional en todo el territorio nacional durante la jornada electoral.

Garantías para el libre ejercicio del derecho al voto.

Reafirman neutralidad política y compromiso institucional

En el comunicado, el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública reiteraron su carácter no deliberante y su compromiso de actuar con absoluta neutralidad política, independientemente de los resultados electorales.

La entidad señaló que continuará trabajando bajo los principios constitucionales y al servicio del Gobierno legítimamente elegido por los ciudadanos.

“Reafirmamos nuestra vocación democrática, nuestro carácter no deliberante, nuestra absoluta neutralidad política y nuestro compromiso inquebrantable con la Constitución, la ley y la estabilidad del país”, manifestó el ministro.

Además, sostuvo que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional mantendrán su labor institucional en defensa de la soberanía, la seguridad y la convivencia ciudadana.

“Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional continuarán sirviendo con honor, lealtad y patriotismo al Gobierno legítimamente elegido y a todos los colombianos, como lo han hecho a lo largo de la historia”.