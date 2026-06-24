Un vendaval afectó a 62 personas en Campamento, Antioquia

Campamento- Antioquia

La alcaldía del municipio de Campamento, en el Norte de Antioquia, está atendiendo a varias familias por cuenta de un vendaval que azotó a varias veredas que afectó las viviendas de la población rural.

Según el reporte del mandatario Cristian Agudelo, el aguacero acompañado de una granizada y vientos intensos se reportó en cinco veredas, pero tres son las más afectadas; allí doce familias conformadas por 62 personas quedaron damnificadas porque sus techos fueron arrancados.

“Con pérdida total de sus techos, y una de ellas, pues, con pérdida casi de su vivienda, porque también se le cayeron las paredes y todo el tema. Esto fue para la zona norte que conocemos del territorio, y para la zona central, veredas como el Barcino, El Limón y Quebradura. Otras más veredas, pero esas fueron las más afectadas”.

La alcaldía manifestó que esta es la segunda vez en menos de un mes que los afecta un vendaval intenso. Hace cerca de 20 días, 29 casas también quedaron con daños. Desde ese momento, prácticamente los cultivos de caña son los que se han dañado.

Manifiesta que, como en la ocasión anterior, esperan que el Dagran los apoye para ayudar a las familias damnificadas.