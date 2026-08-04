Policía atribuye a Frente 4 de las disidencias de las Farc ataque con drones a mina en Segovia

Imagen de referencia. Crédito: Drone League Colombia / Getty (Getty). Además se registró un ataque con un explosivo lanzado con drone en el municipio de Suárez.

Segovia, Antioquia

La Policía departamental de Antioquia responsabilizó al Frente 4 de las disidencias de las FARC del ataque registrado en una explotación minera del Nordeste antioqueño, que dejó dos personas lesionadas, una de ellas de gravedad y daños materiales. El hecho se habría producido como represalia por el no pago de exigencias extorsivas y la inasistencia a reuniones impuestas por esa estructura ilegal.

Según la información preliminar de la Policía Nacional en Antioquia, el hecho se registró en horas de la tarde en la vereda El Aporriado, sector mina El Cogote, ubicada a unos 20 minutos del casco urbano del municipio de Segovia. Desconocidos lanzaron cinco artefactos explosivos, presuntamente mediante drones, contra la explotación minera. Además de los dos heridos, se reportan posibles daños en la infraestructura de la mina y en una volqueta, datos que continúan bajo verificación.

La autoridad indicó que el Frente 4 de las disidencias de las FARC delinque en esta subregión. En la misma jurisdicción también tienen injerencia criminal estructuras del Clan del Golfo y frentes del ELN, situación objeto de permanente seguimiento por parte de las autoridades.

La Policía Nacional anunció que continuará con las acciones operativas, investigativas y de inteligencia necesarias para esclarecer el hecho, así lo señaló el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán comandante Departamento de Policía Antioquia: “Desde el momento en que se conocieron los hechos, la Policía Nacional desplegó todas las capacidades operativas, incluso con apoyo del Ejército Nacional, también la labor investigativa y de inteligencia para verificar lo ocurrido, recolectar los elementos materiales probatorios e identificar y capturar a los responsables de esta acción criminal".

Por último, las autoridades departamentales reafirmaron su compromiso con la seguridad de los habitantes del Nordeste Antioqueño. Así mismo, informaron que continuarán fortaleciendo la presencia institucional en esta región.

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