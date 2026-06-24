Tunja tendría garantizado el suministro de agua durante el fenómeno de El Niño, según Veolia

Tunja

Ante la alta probabilidad de la llegada del fenómeno de El Niño al país y las preocupaciones por un posible desabastecimiento de agua en diferentes regiones, el gerente general de Veolia Aguas de Tunja, William Ricardo Hernández Sanabria, aseguró que la capital boyacense cuenta actualmente con condiciones suficientes para garantizar el suministro del líquido durante los próximos meses.

Durante una intervención ante el Concejo Municipal de Tunja, el directivo explicó que tanto el embalse Teatinos como los pozos profundos que respaldan el sistema de acueducto se encuentran al 100% y óptimas para atender la demanda de los usuarios en por lo menos 12 meses durante el fenómeno.

“Las fuentes de abastecimiento en este momento de la ciudad, el embalse Teatinos, están en una capacidad de almacenamiento casi del 100 % y estamos con los pozos profundos también disponibles para la situación de poder prestar el servicio a la comunidad”, afirmó.

El gerente señaló que las proyecciones actuales permiten entregar un mensaje de tranquilidad a los habitantes de la ciudad frente a un eventual periodo de sequía.

“Con las proyecciones que tenemos del embalse al 100 % y los pozos, podemos dar un parte de tranquilidad de que los usuarios van a recibir el servicio de manera normal y al menos esperamos que por el resto del año no tengamos ningún inconveniente”, indicó.

No obstante, aclaró que la empresa mantiene una vigilancia permanente sobre las condiciones de las fuentes hídricas para adoptar medidas oportunas en caso de ser necesario.

“Igual hacemos el monitoreo continuo de la situación del embalse y de las fuentes de abastecimiento para determinar si se requieren medidas adicionales, pero por el momento no tenemos una amenaza de desabastecimiento”, agregó.

Nueva fuente para fortalecer la seguridad hídrica

Durante su intervención, Hernández también se refirió a la prórroga del contrato de concesión entre el municipio y Veolia hasta el año 2041, acuerdo que contempla importantes inversiones para garantizar el abastecimiento futuro de la ciudad.

“Entre los compromisos contractuales establecidos con el municipio para esa prórroga está la construcción de la nueva fuente de abastecimiento por parte del concesionario Veolia”, explicó.

El proyecto requerirá una inversión cercana a los 60.000 millones de pesos y actualmente se encuentra a la espera de la concesión de aguas por parte de Corpoboyacá para iniciar su ejecución.

“Estamos esperando que se dé la concesión de aguas por parte de Corpoboyacá para arrancar las obras, las cuales durarían alrededor de dos años y medio, con una ejecución de recursos de aproximadamente 60 mil millones de pesos”, precisó.

Según el gerente, esta nueva infraestructura permitirá reducir la vulnerabilidad del sistema de acueducto frente a contingencias como la registrada recientemente con la línea de conducción de Teatinos.

“Con esto esperamos asegurar en un futuro el abastecimiento para la ciudad y evitar que situaciones como las que se presentaron recientemente con la línea de Teatinos generen una afectación mayor a los ciudadanos”, concluyó.