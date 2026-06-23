Alcaldía de Tunja estudia declarar incumplimiento a contrato de Don Matías SAS

La alcaldesa (e) de Tunja, María Paula Jiménez, confirmó que la Administración Municipal inició el proceso para solicitar la declaratoria de incumplimiento del contrato ejecutado por Don Matías SAS

Tunja

La Alcaldía de Tunja avanza en el proceso para declarar el posible incumplimiento del contrato ejecutado por la Empresa de Desarrollo Territorial de Don Matías SAS, luego de evidenciar retrasos en la ejecución de las obras y falta de información que permita verificar el manejo de los recursos públicos y la calidad de los trabajos realizados.

Así lo confirmó la alcaldesa encargada, María Paula Jiménez, quien explicó que la solicitud de declaratoria de incumplimiento surgió tras el análisis realizado por la Secretaría de Infraestructura sobre el avance físico de la obra y el cumplimiento de los cronogramas inicialmente establecidos.

Según la funcionaria, los informes presentados hasta el momento no permiten concluir que el proyecto pueda estar terminado en septiembre, como estaba previsto, ni garantizan que los trabajos ejecutados cumplan con los estándares de calidad requeridos.

“La solicitud nace justamente porque el avance de la obra no corresponde a los cronogramas planteados y porque en los comités técnicos tampoco se ha demostrado un progreso que permita asegurar su culminación en los tiempos establecidos”, indicó.

La administración explicó que el proceso se encuentra en una etapa preliminar y que será la Unidad de Contratación Estatal la encargada de adelantar una audiencia en la que tanto la Secretaría de Infraestructura, en calidad de supervisora, como el contratista, podrán presentar las pruebas que respalden sus posiciones.

Uno de los aspectos que más preocupa a la Alcaldía tiene que ver con la información financiera relacionada con el contrato. De acuerdo con Jiménez, hace aproximadamente dos semanas el contratista entregó un informe cercano a las 600 páginas; sin embargo, el documento no contenía elementos considerados fundamentales por la administración.

Entre las ausencias señaladas se encuentran los informes de interventoría y los rendimientos financieros de la cuenta donde debían reposar los recursos, información que la administración considera clave para establecer el destino del dinero y verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

“Todavía no estamos atendiendo las situaciones más críticas, que son saber dónde está el dinero y cuál es la calidad de la obra que se está ejecutando”, manifestó la alcaldesa encargada.

La mandataria añadió que la Tesorería Municipal ya certificó que los recursos no se encuentran en ninguna cuenta a nombre del municipio, aunque sí existe registro de la transferencia realizada desde las arcas municipales.

Ante la falta de respuestas por parte del contratista, la Administración Municipal también estudia la posibilidad de interponer una acción de tutela, argumentando que las solicitudes de información enviadas a la empresa han sido tramitadas como derechos de petición y, hasta ahora, no han sido respondidas.

Según explicó Jiménez, esta medida buscaría garantizar el acceso oportuno a la información necesaria para esclarecer la situación contractual y administrativa del proyecto.

Paralelamente, la Alcaldía anunció que continuará recopilando documentación y colaborando con los organismos de control. En ese sentido, confirmó que la Contraloría General de la República ya inició una auditoría al contrato desde la semana anterior.

La administración municipal señaló que su prioridad es entregar toda la información requerida por los entes de control y avanzar en las actuaciones administrativas y jurídicas que permitan determinar responsabilidades y garantizar la protección de los recursos públicos.