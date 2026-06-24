Sandra Estupiñán defiende su candidatura y promete “poner orden” en Tunja si llega a la Alcaldía

Sandra Milena Estupiñán Orjuela, candidata a la Alcaldía de Tunja para las elecciones atípicas del próximo 26 de julio / Foto: Caracol Radio

Tunja

La candidata a la Alcaldía de Tunja, Sandra Milena Estupiñán Orjuela, defendió la legalidad de su aspiración a las elecciones atípicas del próximo 26 de julio y presentó las principales apuestas de su programa de gobierno, centradas en recuperar la confianza ciudadana, fortalecer la seguridad y mejorar la infraestructura urbana y rural de la capital boyacense.

La exconcejal y expresidenta del Concejo Municipal explicó que su decisión de aspirar al cargo surgió de la experiencia adquirida durante varios años de trabajo en la ciudad y del compromiso que, según afirmó, tiene con Tunja.

“Soy una mujer 100% tunjana, nací, crecí y me formé en esta ciudad. Queremos entregarle a los ciudadanos una administración organizada y estable en este periodo que resta”, manifestó.

Uno de los temas abordados durante fue la controversia jurídica que rodea su candidatura, luego de que fueran presentadas acciones ante el Consejo Nacional Electoral y una tutela que buscan cuestionar su inscripción.

Estupiñán aseguró que antes de renunciar a su curul en el Concejo realizó una revisión jurídica exhaustiva para verificar que no estuviera incursa en ninguna causal de inhabilidad.

La candidata señaló que la medida cautelar solicitada dentro de una de las acciones judiciales fue negada y que su equipo jurídico ya presentó los argumentos correspondientes para defender la validez de la candidatura.

Según explicó, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido consistente al establecer que los concejales, incluso cuando integran la mesa directiva o ejercen la presidencia de la corporación, mantienen su condición de servidores públicos y no adquieren una condición que los inhabilite para aspirar a otros cargos de elección popular.

“Tenemos la tranquilidad jurídica y los soportes necesarios para demostrar que nuestra candidatura cumple con todos los requisitos legales”, afirmó.

La aspirante aseguró que uno de los mayores retos de la próxima administración será recuperar la credibilidad de los ciudadanos en las instituciones públicas, afectada por la actual coyuntura política que atraviesa la ciudad.

Para ello planteó una estrategia basada en seis ejes principales, entre los que destacan la recuperación de la malla vial, el fortalecimiento de la seguridad, la generación de empleo, el mejoramiento de la infraestructura pública y la atención de problemáticas sociales.

En materia de movilidad e infraestructura, propuso intervenir vías urbanas y rurales, garantizando obras de calidad y una supervisión permanente para evitar deterioros prematuros.

“La ciudad necesita vías en buen estado para mejorar la movilidad de las familias y dinamizar la economía”, indicó.

Estupiñán Orjuela también señaló que la seguridad será una de las prioridades de su eventual gobierno.

Entre sus propuestas se encuentran el fortalecimiento de las alarmas comunitarias, la ampliación de los sistemas de videovigilancia, el aumento del pie de fuerza y una mayor presencia institucional en los barrios y sectores rurales.

La candidata expresó su preocupación por el incremento de delitos como el hurto a residencias, establecimientos comerciales y vehículos, así como por las situaciones de acoso e inseguridad que afectan a las mujeres.

En el ámbito económico, planteó revisar las tarifas del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) para incentivar la permanencia de empresas y atraer nuevas inversiones, con el propósito de reducir las cifras de desempleo que afectan a la capital boyacense.

La candidata también hizo énfasis en la necesidad de fortalecer los programas dirigidos a jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores.

Asimismo, propuso que la salud mental se convierta en un eje transversal de la administración municipal, ante el aumento de casos relacionados con ansiedad, depresión, consumo de sustancias psicoactivas e intentos de suicidio.

“Tenemos que trabajar de manera articulada para atender estas problemáticas y construir una ciudad con más oportunidades para todos”, señaló.

Finalmente, Sandra Estupiñán aseguró que, de ser elegida alcaldesa, enfocará sus esfuerzos en estabilizar la administración municipal y ejecutar acciones concretas que permitan recuperar la confianza de los tunjanos en las instituciones públicas y en el futuro de la ciudad.