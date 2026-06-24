San Luis de Gaceno celebrará la edición 26 del Festival del Queso

San Luis de Gaceno se alista para celebrar la edición número 26 del Festival del Queso, una de las festividades más representativas del Piedemonte Llanero boyacense, que se desarrollará durante el puente festivo de San Pedro.

El evento busca exaltar la tradición ganadera y la producción de lácteos que caracterizan al municipio, además de promover el turismo y la economía local. Según explicó el concejal Manuel Zárate, el festival se ha consolidado como un espacio para destacar la identidad cultural de la región y mostrar el potencial productivo de un territorio reconocido por su actividad agropecuaria y sus paisajes naturales.

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La programación incluirá actividades para todas las edades. El viernes se abrirá el festival con una Noche de la Juventud acompañada por DJs invitados. El sábado se realizarán eventos relacionados con la vocación ganadera del municipio, entre ellos el tradicional concurso de la vaca lechera y una exposición de ejemplares bovinos. También se llevará a cabo una feria de emprendimientos enfocada en productores de queso y derivados lácteos, además de concursos culturales como la canción inédita, una iniciativa que busca fortalecer los lazos culturales entre Boyacá y Casanare. Durante la jornada habrá degustaciones de queso, actividades para niños y la presentación de la Orquesta de la Policía Nacional.

Las actividades continuarán el domingo con un madrugón campesino, competencias atléticas de 5 y 10 kilómetros, la tradicional cabalgata y una jornada de integración que contará con la presentación de la Orquesta Sanoa y del cantante de música popular Jimmy Gutiérrez.

El lunes cerrará la programación con exhibiciones de trabajo de llano, una práctica profundamente arraigada en esta zona de Boyacá por su cercanía cultural con los Llanos Orientales. señaló Manuel Zárate al extender la invitación a turistas y visitantes de la región.