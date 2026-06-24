Grupo Firme en Tunja: aparecen dudas sobre el negocio detrás del concierto

Las entrevistas concedidas a Caracol Radio por la alcaldesa de Tunja, María Paula Jiménez, y el gerente de la Nueva Licorera de Boyacá, William Vargas, dejaron nuevas pistas sobre cómo llegó el concierto de Grupo Firme a la ciudad y cuál será la participación de las entidades públicas en un espectáculo que fue presentado en el marco de los 487 años de Tunja.

Según la mandataria, el evento inicialmente estaba previsto para «algún municipio de Cundinamarca», pero el empresario determinó que la infraestructura disponible no cumplía con las exigencias técnicas del artista y posteriormente inició acercamientos con la Gobernación y la Alcaldía para evaluar la posibilidad de trasladarlo a la capital boyacense. Vargas confirmó esa versión y señaló que la llegada del concierto a Tunja se produjo tras una serie de reuniones entre los organizadores y las entidades involucradas.

Uno de los aspectos más relevantes de la entrevista con la alcaldesa fue su insistencia en que se trata de un negocio privado. «...Hasta el momento esto se trata de un concierto y de un evento que es privado...», afirmó Jiménez. La mandataria sostuvo además que «...el empresario es quien va a correr con todos los gastos que implique este concierto a nivel logístico y operativo..» y aseguró que no existe «...ningún convenio entre la Gobernación, el municipio y el empresario...». Según explicó, el papel de la Alcaldía se limita a la expedición de permisos, la coordinación con la Fuerza Pública y la articulación con los organismos de socorro. «...No supone un apoyo en especie de recursos que salgan del municipio...», agregó.

La alcaldesa también descartó cualquier participación económica de la administración municipal en la contratación de Grupo Firme y afirmó que tampoco existe un mecanismo para que el municipio reciba ingresos derivados del espectáculo. «...La boletería del concierto y toda la logística dispuesta por el empresario privado es quien va a financiarlo...», aseguró. Al ser consultada sobre las eventuales utilidades del evento, respondió que «...el retorno económico es indirecto...» y que estaría representado en el movimiento de hoteles, restaurantes y demás actividades comerciales que puedan beneficiarse con la llegada de visitantes. Incluso reconoció que, aunque el concierto coincide con el cumpleaños de Tunja, «...no necesariamente se menciona el cumpleaños de Tunja...» en la publicidad del espectáculo, insistiendo en que la programación cultural tradicional de la ciudad se realizará por separado.

Sin embargo, las declaraciones del gerente de la Nueva Licorera de Boyacá mostraron una participación institucional más activa. Vargas confirmó que la empresa será patrocinadora oficial del concierto y anunció que entregará «...10 mil botellas para hacer vendidas en el escenario...». También explicó que las unidades adicionales serán compradas por la producción del evento y que la Licorera tendrá exclusividad en la comercialización de sus productos dentro del concierto. Como contraprestación, la entidad recibirá presencia de marca en «...pantallas, vallas, boletería, redes sociales...» y otros espacios publicitarios. Además, reveló que las 10.000 botellas tienen «...un valor cercano a los 500 millones en calle...», aunque precisó que la inversión real de la empresa pública estaría entre «...120 y 130 millones de pesos...» debido a que parte del precio final corresponde a impuestos asumidos por el organizador.

Quizás el elemento más llamativo de la entrevista fue la confirmación de un documento formal entre la Licorera y el empresario. Mientras la alcaldesa afirmó que no existe convenio alguno, Vargas sostuvo que «...tenemos un acta de compromiso...» con el organizador y explicó que en la iniciativa participan «...la Gobernación de Boyacá, la Alcaldía de Tunja...» y otros patrocinadores que aún no han sido revelados. El gerente también dejó una frase que ayuda a entender la lógica económica detrás del espectáculo: al explicar el modelo de negocio de Grupo Firme aseguró que los organizadores «...buscan aliados para reducir costos, como en este caso con nosotros...». Esa afirmación cobra relevancia si se tiene en cuenta que la boletería disponible podría representar recaudos multimillonarios y que el concierto contará con apoyos institucionales en materia de promoción, permisos y patrocinio.

Las declaraciones permiten aclarar algunos aspectos del evento, pero también dejan abiertas preguntas de interés público. Aún no se conoce el contenido del acta de compromiso mencionada por la Licorera; tampoco se ha informado cuánto cuesta realmente traer a Grupo Firme a Tunja, quién recibirá los ingresos generados por la venta de las 10.000 botellas entregadas como patrocinio, cuál es la proyección oficial de recaudo por boletería ni cómo se distribuirán los beneficios económicos de un concierto que las autoridades describen como privado, pero que cuenta con respaldo institucional y participación de entidades públicas departamentales.