Reuniones de alto nivel en Barranquilla buscan definir a los primeros ministros de De La Espriella

Barranquilla se ha convertido en el epicentro de las reuniones de alto nivel que buscan definir la conformación del gabinete del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

Desde el pasado lunes, el mandatario elegido ha sostenido una intensa agenda de encuentros privados con su círculo más cercano para establecer la hoja de ruta de su administración y avanzar en la elección de quienes integrarán su equipo de gobierno.

Lea también: Bernie Moreno se reunió con Abelardo De La Espriella en Barranquilla y abordó tema migratorio

La primera de estas reuniones se extendió durante gran parte del día y la noche del lunes y contó con la participación del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, quien permaneció en la capital del Atlántico hasta este martes.

Aunque no se conocieron detalles oficiales del encuentro, fuentes cercanas al nuevo Gobierno señalaron que el propósito principal fue comenzar a estructurar el mapa de ruta de la administración y definir los perfiles que ocuparán los principales ministerios y entidades del Estado.

Lea también: Posibles ministras de Hacienda de Abelardo de La Espriella: las cuatro economistas en la baraja

Desde entonces, en distintos puntos de Barranquilla se han realizado nuevas reuniones en las que han desfilado figuras del ámbito nacional, técnicos y dirigentes políticos que hacen parte del sonajero para integrar el gabinete presidencial.

Entre los nombres que más fuerza han tomado se destacan dos barranquilleros: Elsa Noguera y Mauricio Gómez Amín.

La exministra, exalcaldesa de Barranquilla y exgobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, aparece como una de las figuras más sólidas para integrar el nuevo Gobierno.

Su experiencia en la administración pública y su papel en la recuperación de las finanzas de Barranquilla la han convertido en una de las cartas fuertes del presidente electo. Aunque su nombre ha sonado con insistencia para el Ministerio de Hacienda, también se menciona como una opción para asumir el Ministerio del Interior.

Otro de los nombres que figura con fuerza es el del dirigente liberal Mauricio Gómez Amin, quien renunció a su aspiración presidencial para respaldar la candidatura de Abelardo de la Espriella.

Inicialmente fue mencionado como posible ministro del Interior; sin embargo, fuentes cercanas al nuevo Gobierno indicaron que el dirigente habría manifestado al presidente electo que no tiene interés en esa cartera. En cambio, su nombre cobra fuerza para asumir responsabilidades relacionadas con el comercio exterior y el turismo.

Mientras continúan las conversaciones en Barranquilla para definir el gabinete ministerial, el presidente electo sigue recibiendo mensajes de reconocimiento y respaldo de distintos gobiernos y líderes internacionales, en medio de la expectativa por el anuncio oficial de quienes integrarán el equipo que acompañará el inicio de su administración.