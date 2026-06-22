Bernie Moreno se reunió con Abelardo De La Espriella en Barranquilla y abordó tema migratorio

Bernie Moreno se reunió con Abelardo De La Espriella en Puerto Colombia y abordó tema migratorio

El senador estadounidense de origen colombiano, Bernie Moreno, sostuvo un encuentro privado con el presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, en la residencia de este último ubicada en el sector de Lagos de Caujaral, en el municipio de Puerto Colombia, área metropolitana de Barranquilla.

Tras la reunión, Moreno reveló en sus redes sociales algunos de los temas tratados con el mandatario electo, destacando la migración ilegal y la situación de los ciudadanos colombianos que solicitan asilo en Estados Unidos.

“Esta mañana tuve la oportunidad de felicitar en persona al presidente electo Abelardo De La Espriella por su victoria épica: la mayor participación electoral en la historia de Colombia”, escribió el senador republicano.

Según Moreno, durante la conversación ambos coincidieron en la necesidad de que los colombianos que presenten solicitudes de asilo consideradas falsas en Estados Unidos regresen al país.