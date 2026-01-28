Abelardo de la Espriella recibe el apoyo del movimiento Creemos en acto en Medellín

Medellín, Antioquia

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella recibió este martes el respaldo político del movimiento Creemos, organización a la que pertenece el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, durante un acto público realizado en la Plaza Botero, en el centro de la capital antioqueña.

El evento estuvo encabezado por De la Espriella y contó con la participación de los candidatos al Congreso por Creemos, entre ellos Juliana Gutiérrez Zuluaga, aspirante al Senado y hermana del alcalde de Medellín; Luis Guillermo Patiño y Simón Molina, candidatos a la Cámara de Representantes por Antioquia; y José Miguel Zuluaga, primo del mandatario local.

“Recibo con orgullo el apoyo de Creemos”

Durante su intervención, Abelardo de la Espriella resaltó el respaldo del movimiento y lo vinculó directamente con la gestión de Federico Gutiérrez en Medellín.

“De orgullo porque recibo hoy el apoyo de un movimiento ciudadano maravilloso que es Creemos. Que no es un movimiento cualquiera, es un movimiento que ha dado resultados porque llevó a la Alcaldía de Medellín al mejor alcalde que ha tenido esta ciudad en toda su historia, Fico Gutiérrez”, afirmó.

El candidato aseguró que el acompañamiento de Creemos fortalece su proyecto presidencial y destacó la lista al Congreso que impulsa el movimiento.

“Por eso la lista de Creemos es la lista de Fico y yo estoy fascinado, encantado y muy honrado de que me apoyen porque han demostrado que se puede hacer ciudad, que se puede hacer país”, señaló.