La informalidad sigue siendo uno de los mayores retos laborales de Colombia: OIT

La informalidad laboral y los bajos niveles de productividad continúan siendo los principales desafíos que enfrenta Colombia y América Latina en materia de empleo, afirmó Ítalo Cardona, director regional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para los Países Andinos, durante el Encuentro Nacional de Laboralistas que se desarrolla en Barranquilla.

El representante del organismo internacional señaló que este espacio de discusión, organizado anualmente por la Academia Colombiana de Jurisprudencia Laboral y respaldado por la OIT, permite analizar los retos que enfrenta el mundo del trabajo en la región y construir propuestas para abordarlos.

Cardona explicó que la informalidad laboral sigue siendo uno de los problemas estructurales más complejos, por lo que requiere medidas diferenciadas según las características de cada territorio, sector económico y tipo de actividad.

Cardona sostuvo que la reducción de la informalidad no puede lograrse únicamente mediante reformas normativas, sino que debe estar acompañada por estrategias que impulsen el crecimiento de la productividad empresarial.

“La OIT ha mencionado en su estrategia regional que no es posible avanzar en la reducción de la informalidad si no se mejora la productividad. Si no hay mejoras en productividad, no vamos a tener una reducción sostenida de la informalidad laboral”, afirmó.

En ese sentido, advirtió que Colombia, al igual que otros países de América Latina, enfrenta rezagos en productividad que limitan la generación de empleo formal y de calidad. Por ello, señaló la necesidad de fortalecer al sector empresarial mediante iniciativas que faciliten la diversificación de actividades económicas, una mejor inserción en los mercados internacionales y el cierre de brechas entre las competencias que demanda el mercado laboral y las habilidades disponibles en la fuerza de trabajo.

El directivo explicó que la informalidad debe analizarse desde una perspectiva territorial y sectorial para diseñar políticas públicas más efectivas. “Tenemos que construir acciones diversas dependiendo del territorio, del sector y de la naturaleza de la informalidad laboral de la cual se trata”, indicó.

Nuevo panorama político del país

Consultado sobre el nuevo panorama político del país y los anuncios relacionados con una eventual reducción del tamaño del Estado, Cardona consideró prematuro anticipar los efectos de las medidas que pueda adoptar el próximo gobierno.

“Es muy temprano para saber efectivamente qué se va a hacer y qué se va a definir. Lo más prudente es esperar cuál será la definición programática del nuevo gobierno y cuáles serán las medidas concretas que se adopten”, señaló.

El representante de la OIT destacó la importancia de mantener espacios de diálogo entre el Gobierno, los empleadores y los trabajadores para afrontar los desafíos laborales del país. Asimismo, reiteró el compromiso del organismo internacional de acompañar a Colombia en la construcción de consensos que permitan avanzar en mejores condiciones de empleo y desarrollo económico.

“La OIT ha estado, está y estará comprometida para trabajar con y por Colombia, promoviendo el diálogo social como un instrumento para entender las diferencias, pero sobre todo para construir objetivos comunes que beneficien a todos los colombianos”, concluyó.